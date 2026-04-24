Rayados analiza relevo del 'Tato' Noriega con Dennis te Kloese

Rayados analiza cambios en su directiva tras resultados irregulares y perfila a Dennis te Kloese como opción para liderar una reestructura deportiva integral

El proyecto deportivo de Rayados de Monterrey atraviesa uno de sus momentos más sensibles en los últimos años y, en medio de ese escenario, el nombre de Dennis te Kloese ha emergido como la principal opción para asumir la presidencia deportiva del club, en lo que sería un giro estructural en la forma de tomar decisiones dentro de la institución.

Los reportes más recientes apuntan a que la directiva albiazul ya evalúa seriamente la incorporación del directivo neerlandés, actualmente CEO del Feyenoord, como parte de una reconfiguración que no se limitaría al banquillo, sino que busca redefinir la planeación deportiva desde sus cimientos.

El desgaste del proyecto de Noriega

La posible llegada de te Kloese está directamente relacionada con el momento que vive José Antonio “Tato” Noriega, quien desde 2022 ha encabezado el área deportiva del club, pero cuyo ciclo luce cada vez más cuestionado por la falta de resultados acordes a la inversión.

Bajo su gestión, Monterrey apostó por una de las plantillas más costosas del futbol mexicano, con incorporaciones de peso internacional como Sergio Canales, Óliver Torres y Lucas Ocampos e incluso de la leyenda del Real Madrid Sergio Ramos, además de mantener una base competitiva. Sin embargo, ese músculo económico no se ha traducido en títulos de liga.

En ese periodo, Rayados logró presencia constante en fases finales, pero también acumuló eliminaciones en instancias clave, incluida una final perdida en el Apertura 2024 vs América y recientes tropiezos en torneos internacionales.

A esto se suma la irregularidad en el Clausura 2026, donde el equipo quedó lejos de las expectativas, detonando críticas tanto de la afición como del entorno del club por quedar eliminados de la liguilla faltando dos fechas.

Ese desgaste ha llevado al Consejo a analizar una reestructura profunda, en la que no solo se evalúa el banquillo, sino el modelo completo de gestión deportiva.

Te Kloese y el modelo europeo que seduce a Rayados

En ese contexto, el perfil de Dennis te Kloese ha tomado fuerza por su experiencia en la construcción de proyectos a largo plazo. Desde 2021, el directivo funge como CEO del Feyenoord, club al que ayudó a recuperar protagonismo en la Eredivisie y a competir nuevamente en torneos europeos.

Durante su gestión, el equipo neerlandés no solo volvió a pelear campeonatos, sino que también consolidó un modelo basado en scouting, desarrollo de talento y equilibrio financiero, factores que hoy resultan atractivos para una institución como Monterrey, acostumbrada a invertir fuerte pero que busca mayor eficiencia en sus decisiones.

Su trayectoria incluye etapas en el futbol mexicano con Chivas, Tigres y la Federación Mexicana de Futbol, donde fue parte de la estructura de selecciones nacionales, además de su paso por la MLS como General Manager de LA Galaxy, donde tuvo control sobre fichajes y planeación deportiva.

Esa combinación de experiencia en Europa, México y Estados Unidos lo coloca como un perfil híbrido, capaz de entender el mercado local sin perder de vista estándares internacionales.

Un cambio de fondo, no solo de nombres

La posible llegada de te Kloese no respondería únicamente a un relevo de nombres, sino a la intención de implementar un esquema más cercano al modelo europeo, donde la figura del presidente deportivo centraliza decisiones clave como contrataciones, salidas, estilo de juego y proyección institucional.

En Rayados, esa función ha estado más fragmentada, por lo que el arribo de un perfil como el del neerlandés implicaría una redefinición en la toma de decisiones y una apuesta por procesos más estructurados.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre movimientos en la directiva, pero el hecho de que el nombre de Dennis te Kloese encabece las versiones refleja el nivel de análisis que se lleva a cabo al interior del club, en un momento donde la exigencia de resultados es inmediata, pero también lo es la necesidad de construir un proyecto sostenible.

El futuro de Rayados, así, parece encaminarse a una decisión que marcará no solo el próximo torneo, sino el rumbo institucional en los años por venir.