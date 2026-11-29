El Club de Futbol Monterrey Rayados sigue vivo en la fiesta grande del torneo apertura 2026 de la liga MX.
Esta noche eliminó a las águilas del América al vencerlas 2-0 (2-0 en el global) en el juego de vuelta de cuartos de final.
La ida había finalizado 0-0 el miércoles pasado en el “Gigante de Acero” y hoy los dirigidos por Matías Almeyda dejaron fuera de combate a los de Coapa.
Con dos goles de penalti, la pandilla se coloca entre los cuatro mejores equipos del actual certamen y está a la espera de rival para la semifinal.
Luca Orellano al minuto 70 y Uros Durdevic al 82, con cobros magistrales, cristalizaron los castigos desde los 11 pasos para darle alegría a la mejor afición de México, que sigue presente en la postemporada.
Algo para destacar es que el conjunto del Cerro de la Silla liga 4 partidos sin recibir gol, luego de dejar en cero a Querétaro, Pumas y al América en dos ocasiones.
En el duelo de esta noche, se lesionó Orbelín Pineda del Monterrey por una molestia en la pierna izquierda, y su lugar fue ocupado por Stefan Medina, que realizó una gran labor en la zaga.