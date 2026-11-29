Monterrey, que tiene varias bajas por lesiones y suspensión, derrota 2-0 a las águilas en el estadio Azteca y espera rival para la antesala de la gran final.

El Club de Futbol Monterrey Rayados sigue vivo en la fiesta grande del torneo apertura 2026 de la liga MX.

Esta noche eliminó a las águilas del América al vencerlas 2-0 (2-0 en el global) en el juego de vuelta de cuartos de final.

La ida había finalizado 0-0 el miércoles pasado en el “Gigante de Acero” y hoy los dirigidos por Matías Almeyda dejaron fuera de combate a los de Coapa.

Con dos goles de penalti, la pandilla se coloca entre los cuatro mejores equipos del actual certamen y está a la espera de rival para la semifinal.

Luca Orellano al minuto 70 y Uros Durdevic al 82, con cobros magistrales, cristalizaron los castigos desde los 11 pasos para darle alegría a la mejor afición de México, que sigue presente en la postemporada.

Algo para destacar es que el conjunto del Cerro de la Silla liga 4 partidos sin recibir gol, luego de dejar en cero a Querétaro, Pumas y al América en dos ocasiones.

En el duelo de esta noche, se lesionó Orbelín Pineda del Monterrey por una molestia en la pierna izquierda, y su lugar fue ocupado por Stefan Medina, que realizó una gran labor en la zaga.