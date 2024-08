 Rayados a evitar el 'papelón' ante Pumas en la Leagues Cup

Los dirigidos por Fernando Ortiz tienen la obligación de vencer a los Pumas, si es que no quieren el fracaso en Leagues Cup

Con el firme propósito de ganar para avanzar a la siguiente ronda y evitar un fracaso enorme en la Leagues Cup, los Rayados del Monterrey enfrentarán esta tarde a los Pumas de la UNAM, que buscarán hacer lo propio en el Q2 stadium de Austin en punto de las 20:00 horas de este sábado.

La situación del Grupo A es compleja para los dos equipos mexicanos, pero simple de explicar:

Austin ganó sus dos encuentros y ya aseguró su lugar en la próxima fase, por lo que en el sector solo queda un lugar que disputarán regios y capitalinos. El que gane se unirá al equipo de la capital del estado de Texas, el que pierda regresa a casa. En caso de empate habrá tanda de penales, y el que salga avante en discha instancia, será el que obtenga el ticket.

Para este encuentro Fernando Ortiz no contará con el español Sergio Canales, quien en el primer duelo del certamen salió en cambio tras sufrir dolencias musculares, por lo que a pesar de no ser grave, como medida precautoria no verá acción; sin embargo, sí estará su compatriota Oliver Torres quien ya debutó ante Austin viendo acción algunos minutos, por lo que se espera que esta tarde, tenga más tiempo sobre el terreno de juego.

Rayados con la urgencia de ganar, ante unos Pumas que cuentan en el eje del ataque con el goleador histórico de la Pandilla, Rogelio Funes Mori, además de que el DT unamita, Gustavo Lema, fue auxiliar de Mohamed cuando el 'Turco' dirigió a la Pandilla.





