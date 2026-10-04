Rayadas vence al América y se confirma como líder del Apertura

Las Rayadas fueron mejores en los primeros 20 minutos de juego, en los que impusieron condiciones en la mitad de la cancha y tomaron ventaja.

Las Rayadas de Monterrey fueron de menos a más este viernes para vencer al campeón América y confirmarse como el mejor equipo de lo que va del torneo Apertura 2026.

La estadounidense Aerial Chavarin anotó dos goles y Valerie Vargas, otros dos, para darle la victoria a las regias; por América convirtieron la española Irene Guerrero y la brasileña Geyse, confirmada como líder goleadora, con 16 tantos. Su tercera anotación fue por un autogol de la costarricense Valeria del Campo.

Las Rayadas fueron mejores en los primeros 20 minutos de juego, en los que impusieron condiciones en la mitad de la cancha y tomaron ventaja.

En el 18, Vargas aceptó una asistencia de Alice Soto y con un disparo cruzado de zurda puso el 1-0.

América fue paciente y le dio la vuelta al marcador. Guerrero anotó a pase de Geyse, en el 38, lo cual hizo crecer al equipo, que se fue delante por un autogol de Del Campo, en el 44; y aumentó la diferencia a 1-3 con un penalti convertido por Geyse, en el 45+6.

Monterrey salió con líneas adelantadas a la segunda mitad y solo necesitó 12 minutos para asegurar el triunfo con un par de dianas de Chavarin y una de Vargas.

En el 47, Aerial anotó de zurda a pase de Alejandra Lúa y en el 53, lo hizo con una elegante definición de derecha, para empatar el partido.

Las Rayadas se fueron delante en el 57, con un gol de zurda de Vargas, el 4-3.

Monterrey llegó a nueve triunfos, una derrota y 27 puntos, para liderar el grupo A, dos unidades encima del Tigres UANL.

Pese a perder, América siguió en la punta de la serie B, con 25 unidades, siete más que el Guadalajara, segundo lugar.