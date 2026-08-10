Rayadas vence 3-1 al Atlante y mantiene paso perfecto

Monterrey acumuló seis unidades y cinco goles a favor tras derrotar como visitante a Tijuana y superar al Atlante en su presentación como local

Rayadas mantuvo su paso perfecto en el Apertura 2026 al imponerse 3-1 al Atlante Femenil en el Estadio BBVA, resultado con el que llegó a seis puntos después de las primeras dos jornadas.

El conjunto dirigido por Amandine Miquel controló el encuentro y encontró los goles por conducto de Diana García, Lucía García y Valeria del Campo. Atlante resistió durante algunos periodos y logró descontar en la recta final, pero no consiguió poner en riesgo la victoria regiomontana.

Diana García abrió el camino con un zurdazo

Rayadas tomó la iniciativa desde los primeros minutos y comenzó a generar peligro desde media distancia. Marcela Restrepo dio el primer aviso con un disparo que pasó cerca de la portería defendida por Riley Melendez.

La presión de las locales tuvo recompensa al minuto 26, cuando Diana “China” García recibió el balón fuera del área y conectó un potente zurdazo para abrir el marcador.

Monterrey mantuvo el control durante el resto del primer tiempo, aunque Atlante consiguió evitar que la diferencia aumentara antes del descanso.

La ofensiva albiazul ganó profundidad con el ingreso de Lucía García. Al minuto 52, la atacante española interceptó un pase retrasado, superó a la guardameta y definió con la pierna derecha para colocar el 2-0.

Valeria del Campo sentenció desde el punto penal

Rayadas continuó presionando y al minuto 72 Alejandra Lua recibió una falta dentro del área. Valeria del Campo convirtió el penal al 75’ con un disparo de derecha y llegó a dos anotaciones en el torneo.

Atlante encontró el descuento al minuto 85 mediante Ricshya Walker, quien aprovechó una desatención defensiva y venció a Paola Manrique para establecer el marcador definitivo de 3-1.

El encuentro también marcó el debut de Aerial Chavarín como jugadora de Rayadas. La delantera ingresó al minuto 82 en sustitución de Samantha Simental para disputar sus primeros minutos con el conjunto regiomontano.

Con esta victoria, Monterrey acumuló seis unidades y cinco goles a favor tras derrotar como visitante a Tijuana y superar al Atlante en su presentación como local. Las albiazules disputarán su siguiente encuentro el lunes 17 de agosto, cuando visiten a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona.