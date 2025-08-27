Rayadas rescatan empate 1-1 ante Chivas en el Estadio Akron

Lucía García adelantó a Rayadas, pero Adriana Iturbide empató para Chivas. Monterrey mantiene la quinta posición con 16 puntos en la tabla general

Las Rayadas de Monterrey lograron un empate 1-1 frente a las Chivas de Guadalajara en la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025, en un duelo intenso celebrado en el Estadio Akron.

El marcador se abrió muy temprano gracias a Lucía García, quien definió de pierna derecha tras un trazo largo de Diana García, sorprendiendo a la portera local y poniendo en ventaja a las visitantes al minuto 8. Desde ese instante, las regias presionaron constantemente y contaron con grandes intervenciones de Paola Manrique, quien detuvo varios disparos peligrosos, incluyendo uno de Denise Castro y otro de Yamile Franco.

El ataque albiazul continuó durante todo el primer tiempo con oportunidades de Emily Gielnik y un remate de Valeria del Campo, quien celebró su partido número 100 con la camiseta de Rayadas. Sin embargo, los intentos no lograron aumentar la ventaja antes del descanso.

En la segunda mitad, Monterrey mantuvo el control y rozó el segundo gol en varias ocasiones. Un cabezazo de Emily Gielnik tras un tiro de esquina de Nicole Pérez se estrelló en el poste, mientras que Christina Burkenroad falló una clara oportunidad al minuto 80.

Fue hasta el minuto 88 que Adriana Iturbide, de Chivas, aprovechó un rebote defensivo para rematar de pierna derecha y empatar el partido, dejando el marcador definitivo en 1-1.

Con este resultado, las dirigidas por Amelia Valverde se mantienen en la quinta posición de la tabla con 16 puntos. Las Rayadas regresarán al Estadio BBVA este viernes 29 de agosto para enfrentar al FC Juárez en la Jornada 9 del torneo.