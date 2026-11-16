Rayadas remonta al Pachuca y avanza a semifinales ante Chivas

Con el correr de los minutos, ambos estrategas modificaron su parado inicial, enviando al rectángulo verde futbolistas que refrescaran la posición

Esta noche, el ‘Gigante de acero’ fue testigo de una nueva hazaña conseguida por las Rayadas, quienes vencieron 3-2 al Pachuca y avanzaron a la fase de semifinales en la Liga MX Femenil. En donde 13,746 aficionados presenciaron como las pupilas de la francesa Amandine Miquel le daban la voltereta al partido e incrementaban a 12 su racha como invictas.

Las anotaciones de las de la Sultana del Norte corrieron a cargo por Valeria del Campo, Diana García y Alexandra Godínez. Mientras que las de la Bella Airosa se hicieron presentes Marcia García y Aline Gomes. Para la antesala de la final, las de la ‘Sultana del Norte’ tendrán como rival a las Chivas.

Pachuca domina y anota

Una agradable noche en la temperatura oscilaba los 27º C, los mismos que se dejaban sentir en el ‘Gigante de acero’, lugar en donde en punto de las 19:00 horas y luego de cumplir con los protocolos establecidos por la Liga BBVA Femenil, la Juez Central monclovense Cesia Deysire Campos Sánchez hizo sonar su ocarina, para así comenzar el duelo de vuelta de cuartos de final entre las de la 'Pandilla' del Monterrey y las 'Tuzas' del Pachuca.

Desde el inicio de la batalla deportiva, las hidalguenses se volcaron con todo su arsenal sobre la cabaña defendida por la portera Paola Manrique, quien tuvo que cerrar ‘a como dio lugar’ la cortina para mantener intacta su meta. Y así conservar la ventaja de 1-0 que consiguieron el pasado miércoles en la ‘Bella airosa’.

Las comandadas por la española Montserrat Tomé Vázquez desarrolló un planteamiento en donde la velocidad por las bandas y una contundencia en el centro al área, ponían a la zaga defensiva de las del Monterrey en serios predicamentos, que ‘ya no veían lo duro, sino lo tupido’.

El 1-0 lo marcó la visita a los 9’ minutos de haber iniciado la batalla deportiva, la delantera Marcia García recibe una asistencia y concreta de cabeza, enviando el balón a besar las redes enemigas, luego de superar la débil marca de Valeria del Campo.

El dominio de las ‘Tuzas’ era por demás evidente y justamente a los 19’ de acción incrementaron su ventaja por conducto de la dorsal 25 brasileña Aline Gomes, quien supera en velocidad a Alejandra Calderón Lua y ya plantada frente al marco defendido por Manrique define de derecha para el 2-0 en favor de las de la ‘Bella airosa’.

Esto cayó ‘como balde de agua fría’ para las de la Sultana del Norte y poco a poco se fueron apoderando de las acciones del duelo y, con llegadas de contragolpe a velocidad, disparos desde linderos del área y centros con gran peligro, ponían en aprietos la cabaña defendida por Esthefanny Barreras.

El reloj hacía su recorrido normal y luego de cumplir los 45’ de acción, la silbante Campos Sánchez determinó añadir dos minutos más. Al consumirse el añadido, se dio por terminada la primera parte de esta batalla deportiva de fase final.

Rayadas se aplica y le da la voltereta

Para el complemento, la francesa Amandine Miquel ajustó sus líneas en su oncena inicial, al enviar al terreno de juego a la sudafricana Jermaine Seoposenwe en lugar de Valerie Vargas Arceo.

Las del Monterrey salieron ‘con las pilas bien puestas’ y con un remate de testa Valeria Del Campo pone el 2-1 parcial y 2-2 global. El tanto consumado por la costarricense se produjo luego del cobro de un tiro de esquina cobrado por la española Lucía García a los 46’ de tiempo corrido.

Este tanto hizo que las de la ‘Pandilla’ no cayeran en excesos de confianza y buscaran ampliar la ventaja, con un juego ofensivo que, con el paso de los minutos, llegaría su recompensa. A los 68’ de acción, Diana García con una asistencia de Lucía García con ventaja, define de derecha para el 2-2 parcial y 3-2 acumulado en su favor.

Con el correr de los minutos, ambos estrategas modificaron su parado inicial, enviando al rectángulo verde futbolistas que refrescaran la posición y en el replanteo le causaran peligro a su adversario. De los cambios, el más destacado fue el ingreso de la goleadora de las del Estado de Hidalgo, Verónica Charlyn Corral Ang.

Las locales tuvieron el antídoto para poder frenar los embates de la visita y atacando peligrosamente, fue entonces que a los 80’ minutos vino un tiro de derecha por parte de Alexandra Godínez desde linderos del área que dejó sin oportunidad a la cancerbera Esthefanny Barreras para el 3-2 parcial y 4-2 global.

La colegiada monclovense Cesia Deysire Campos Sánchez y su cuerpo arbitral decidieron compensar cinco minutos más, que, tras cumplirse el añadido, se decretó el final de esta batalla y el pase de las Rayadas a la semifinal.