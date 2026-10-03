Rayadas recibe al América en un duelo de alto calibre

Monterrey se mide este viernes ante América por la supremacía del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, en el partido más atractivo de la décima jornada

Las Rayadas de Monterrey afrontarán esta noche una de sus pruebas más exigentes del torneo al recibir al América Femenil en el Estadio BBVA, dentro de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, en un encuentro que enfrenta a dos de los equipos más sólidos de la competencia.

El compromiso también tendrá tintes de revancha para el conjunto regiomontano, ya que representa una reedición de la final del Clausura 2026, serie en la que las capitalinas se quedaron con el título. Ahora, las dirigidas por Amandine Miquel buscarán aprovechar su condición de local para enviar un mensaje de fortaleza de cara a la recta final del campeonato.

Rayadas llega a este compromiso como líder del Grupo A con 24 puntos, producto de una campaña que las mantiene entre las principales candidatas al campeonato. Sin embargo, el equipo albiazul viene de una ajustada victoria sobre Puebla, un resultado que dejó sensaciones encontradas y que incluso motivó autocrítica por parte de su cuerpo técnico respecto al nivel mostrado por el plantel.

Pese a ello, Monterrey continúa mostrando números destacados. El equipo ha mantenido una de las ofensivas más productivas del torneo y recientemente protagonizó una histórica goleada de 10-0 sobre Necaxa. Además, en la jornada pasada alcanzó otro registro significativo cuando el gol de Valeria del Campo frente a Puebla se convirtió en la anotación número 900 en la historia de la institución.

Uno de los principales desafíos para las regiomontanas será la ausencia de la atacante española Lucía García, quien no podrá participar tras haber sido expulsada en el encuentro anterior. La baja obliga a la entrenadora francesa a realizar ajustes ofensivos para enfrentar a una de las defensas más sólidas del torneo.

Del otro lado estará un América que llega como líder del Grupo B con 25 unidades y que además conserva el invicto en el Apertura 2026. Las azulcremas cuentan con la goleadora brasileña Geyse Ferreira, quien suma 15 anotaciones y se mantiene como una de las futbolistas más determinantes de la liga.

Para Rayadas, una victoria tendría un valor doble. Además de cobrar revancha deportiva frente a las actuales campeonas, les permitiría superar al América en la clasificación general y reforzar sus aspiraciones rumbo a la liguilla. El encuentro también servirá como parámetro para medir el verdadero alcance del equipo antes de enfrentar compromisos de alta exigencia, entre ellos una nueva edición del Clásico Regio Femenil.

El partido está programado para disputarse este viernes en el "Gigante de Acero", donde se espera una gran entrada pese al pronóstico de lluvias en el área metropolitana de Monterrey. La Liga MX Femenil confirmó que el encuentro se jugará con normalidad y arrancará a las 21:10 horas.

Con dos plantillas candidatas al título, una rivalidad que ha crecido en los últimos torneos y la lucha por los primeros lugares de la tabla, Rayadas y América protagonizan uno de los duelos más atractivos de la fase regular del Apertura 2026.