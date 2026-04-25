Rayadas pierde el invicto, cae 3-0 ante Tigres

Tigres Femenil venció 3-0 a Rayadas en el Clásico Regio 46 y le arrebató el liderato del Clausura 2026, previo al inicio de la liguilla

Los 27,408 aficionados que se dieron cita en el ‘Gigante de acero’, vieron como Tigres Femenil se imponía por 3-0 a Rayadas. Las del Monterrey no solo perdieron el Clásico Regio Femenil 46, también el liderato general, en la última jornada del torneo de Clausura 2026. Las anotaciones corrieron a cargo de Myra Delgadillo y doblete de Diana Ordoñez, por parte de las de la ‘U’.

Ambas escuadras se declaran listas para la fase final del torneo, en donde las de la ‘Pandilla’ tendrá como rival al Cruz Azul; por su parte, las ‘Amazonas’ se enfrentarán al Toluca.

La alternancia fue evidente en la primera mitad

Una noche en la que 30º C se dejaban sentir en el ‘Gigante de acero’, donde, en punto de las 21:06 horas y tras cumplir con los protocolos establecidos por la Liga BBVA Femenil, la Juez Central Priscila Eritzel Pérez Borja hizo sonar su silbato y así comenzar la edición 46 del Derbi Regio entre las de la 'Pandilla' del Monterrey y las 'Amazonas'.

Desde el comienzo de la contienda, las del Monterrey se volcaron con todo su arsenal sobre la cabaña defendida por la cancerbera Cecilia Santiago, quien tuvo que emplearse a fondo para mantener intacta su meta. Desarrollando un futbol en donde la velocidad por las bandas y el centro al área ponían a la zaga defensiva en serios predicamentos.

La primera de peligro se originó a los 13’ minutos de haber iniciado la batalla deportiva, cuando la jugadora defensiva brasileña Mariza Nascimento casi anota en su propia meta, al intentar despejar un balón que se internó en su área ‘lo rebana’ y para su fortuna, el obús se fue a tiro de esquina; esta vez se salvaron las de la ‘U’.

A los 23’ de tiempo corrido se presentó la contra de las ‘Amazonas’ cuando su delantera Diana Ordoñez, se interna por la pradera derecha y tras realizarle un quiebre de cintura a la sudamericana Daiane Limeira Santos Silva, dispara de derecha y el balón ‘hace temblar el madero derecho’ del arco defendido por Paola Manrique.

El cronómetro marcaba los 30’ de tiempo corrido, cuando un disparo de la delantera Alice Soto es atajado por la guardameta Cecy Santiago, quien aleja el peligro de su arco. En este momento del partido, las comandadas por la francesa Amandine Miquel no le cedía a las dirigidas por el español Pedro Martínez Losa ni un ápice de la cancha.

Las de la ‘U’ buscaron hacerle daño a las de la ‘Pandilla’ con llegadas de contragolpe a velocidad, en donde Diana Ordoñez, quien estaba clavada en el centro de su ataque, buscó el balón tanto con la cabeza como con disparos desde linderos del área.

La alternancia era evidente, en el Derbi Regio las llegadas por ambas praderas, los disparos desde las diversas zonas de la cancha al marco enemigo, los centros con un alto grado de peligrosidad y el juego de conjunto; fue la constante en los minutos finales previos a los 45’ reglamentarios.

El reloj hacía su recorrido normal y luego de cumplir los 45’ de acción, la silbante Pérez Borja determinó dar tres minutos más. En donde se presentó un ‘traka-traka’ en el área de Rayadas, donde la ibérica Jennifer Hermoso no pudo concretar el gol que le daría la ventaja a su escuadra. Al consumirse el añadido, se dio por terminada la primera mitad.

Las ‘amazonas’ realizaron un segundo tiempo perfecto

Para el complemento, ambas escuadras no ajustaron sus líneas en su oncena inicial y su parado continuaba siendo el mismo con el que concluyeron el primer tiempo. Pero, esta vez las de la ‘U’ saltaron al rectángulo con un planteamiento más ofensivo, mismo que se percibía agresivo deportivamente hablando.

La recompensa llegó para las de la UANL a los 47’ minutos, cuando, en una llegada por la banda izquierda de su ataque, la española Jennifer Hermoso recupera un balón en los límites del terreno de juego y cede a la dorsal 7 María Sánchez, misma que asiste para que la delantera Myra Delgadillo llegara plena a la portería y concretara el 1-0 en favor de las de amarillo total.

Esta anotación cayó ‘como balde de agua fría’ para las de la ‘Pandilla’, quienes buscaron revertir la situación que se vivía en el partido con llegadas a gran velocidad, con más ganas que juego de conjunto. Quienes no cesaban en llegar al marco enemigo fueron las universitarias, que, de igual forma, no encontraban la fórmula que les permitiera ampliar la ventaja.

Un disparo desde fuera del área realizado por Alexia Delgado, puso a temblar a más de uno en el Estadio BBVA, ya que la ilusión óptica generada a la distancia hacía ver el balón incrustado en las redes del marco de Paola Manrique; pero, la realidad fue que el esférico golpeó la publicidad de la Liga y por fuera tocaba la red del Monterrey.

Con el correr de los minutos, ambos estrategas modificaron su parado inicial, enviando al rectángulo verde futbolistas que refrescaran la posición y en el replanteo le causara peligro a su adversario.

El 2-0 cayó a los 76’ de acción por obra y gracia de Diana Ordoñez, quien cerró la pinza luego de un preciso centro que le antecedió un recorrido a velocidad con balón dominado de la recién ingresada Thembi Kgatlana que hizo ‘cera y pabilo’ a la zaga local.

‘Después del error viene el gol’ dice un dicho mexicano, luego de conectar de testa sola frente al marco por parte de Christina Burkenroad y errar en la colocación; vino el 3-0 por conducto de Diana Ordoñez que definió magistralmente ante la salida de la portera Paola Manrique.

Tras cumplirse el añadido de seis minutos decretados por la colegiada Priscila Pérez Borja, se decretó el final de esta batalla.