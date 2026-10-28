Rayadas pierde a Aerial Chavarín por rotura de ligamento cruzado

Rayadas confirmó que su delantera sufrió una ruptura del ligamento cruzado, lesión que requerirá cirugía y un largo proceso de recuperación

El Club de Futbol Monterrey confirmó este martes que la delantera estadounidense Aerial Chavarín sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión que la dejará fuera de actividad durante un periodo prolongado y representa una sensible baja para las Rayadas de cara a la Liguilla del Torneo Apertura 2026.

La atacante se lesionó durante el Clásico ante Tigres en el Estadio Universitario, encuentro que terminó con empate 2-2.

Tras realizarle los estudios correspondientes, el club albiazul informó mediante un reporte médico que Chavarín deberá ser sometida a una intervención quirúrgica y comenzar de inmediato su proceso de rehabilitación.

De acuerdo con la institución regiomontana, la futbolista presentó una lesión en la rodilla izquierda durante el encuentro y los exámenes médicos confirmaron la ruptura del ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más severas para un deportista profesional.

La desafortunada acción ocurrió en la recta final del primer tiempo, cuando Chavarín intentó llegar a un balón filtrado dentro del área rival. La delantera cayó al césped con visibles muestras de dolor y tuvo que abandonar el terreno de juego, generando preocupación entre sus compañeras y cuerpo técnico.

¡EL PRIMERO DEL PARTIDO! ⚽️ El autogol de Anika Rodríguez nos pone arriba en el marcador. #LenteRayado @CodereMX https://t.co/mrsDFCsDu4 — Rayadas (@Rayadas) October 26, 2026 La baja de la goleadora llega en un momento clave para las dirigidas por Amandine Miquel, que se encuentran en la pelea por los primeros puestos y se preparan para afrontar la fase final del campeonato. Chavarín había sido una de las futbolistas más destacadas del torneo y, además, fue parte importante en la ofensiva de Rayadas en el reciente Clásico Regio. Aunque el Monterrey no detalló un tiempo estimado de recuperación, este tipo de lesiones suele requerir varios meses de rehabilitación, por lo que la atacante estaría descartada para el resto del Apertura 2026 y una parte importante del próximo semestre.