Rayadas golea 4-1 a Santos y mantiene su paso invicto

Monterrey derrotó 4-1 a Santos y llegó a 22 partidos consecutivos sin perder ante las Guerreras, además de mantener su paso invicto en el Apertura 2026

Las Rayadas de Monterrey consiguieron una contundente victoria de 4-1 sobre Santos este lunes en Torreón, resultado que les permitió mantenerse en la parte alta del Grupo A y conservar el invicto en el Apertura 2026.

El conjunto regiomontano tomó la ventaja rápidamente gracias a Jermaine Seoposenwe, quien aprovechó una asistencia de Lucía García para sacar un disparo de derecha y colocar el 1-0 en la Jornada 3.

Al minuto 18, Alejandra Lua recibió una falta dentro del área y el árbitro señaló penal a favor de las visitantes. Lucía García se encargó de cobrarlo y, con un disparo colocado de derecha, aumentó la ventaja al 2-0.

Restrepo sorprende con gol olímpico

Rayadas continuó dominando el encuentro y al minuto 32 llegó una de las mejores postales del partido. Marcela Restrepo cobró un tiro de esquina con efecto de comba cerrada; aunque la guardameta de Santos alcanzó a desviar el balón, este terminó dentro de la portería para convertirse en un espectacular gol olímpico.

Con esta anotación, las Rayadas llegaron a cuatro goles olímpicos en su historia. Antes de Restrepo, Dinora Garza había marcado uno en el Apertura 2017, Aylin Avilez lo hizo en el Apertura 2019 y Nicole Pérez consiguió otro durante el Apertura 2023.

En la segunda mitad, Monterrey mantuvo el control y generó algunas oportunidades para ampliar todavía más la diferencia. Al minuto 71, Aerial Chavarín estuvo cerca de conseguir el cuarto tanto después de recibir un pase filtrado de Marcela Restrepo, pero su remate terminó en saque de meta.

Minutos después, al 76’, Valerie Vargas probó con un disparo de media distancia que pasó apenas por un costado de la portería de las Guerreras.

Rayadas sentencia el partido

El cuarto tanto llegó al minuto 85. Nicole Pérez cobró un tiro libre y, en su intento por despejar el balón, la santista Amaya Arias terminó enviándolo al fondo de su propia portería.

Santos consiguió marcar el tanto de la honra en el tiempo agregado. Yessenia Novella cobró un tiro de esquina y Ahtziri Méndez apareció para conectar un remate de cabeza y colocar el 4-1 definitivo.

El encuentro también significó el regreso de Lourdes Bosch con el conjunto albiazul.

Con la victoria, Rayadas llegó a nueve puntos y se colocó en la segunda posición del Grupo A, con una diferencia de goles de +6, además de mantener su paso invicto en el Apertura 2026.

Las regiomontanas volverán a la actividad este viernes 21 de agosto a las 21:00 horas, cuando reciban al León en el Gigante de Acero.