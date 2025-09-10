Rayadas cesa a Amelia Valverde tras goliza en el Clásico

La costarricense dejó la institución tras cuatro torneos, en los que entregó un bicampeonato; sin embargo, su mal Apertura 2025 le terminó costando el puesto

Sin importar que sea la mitad de torneo, Rayadas anunció la salida de su entrenadora, Amelia Valverde, después de dos años al frente de la institución; donde comenzó de forma brillante, pero con el paso del tiempo fue en decadencia.

La costarricense llegó a Monterrey en 2024 y aunque futbolísticamente no se logró el mejor rendimiento futbolístico, sí se dio un cambio de mentalidad necesario para el equipo, el cual vino acompañado de títulos.

Desde su nacimiento, Rayadas se vio como un equipo que solía caerse cuando las cosas no se daban, sin embargo, con Valverde la cosa cambió radicalmente, pues el equipo corrigió su malaria de no saber remontar los partidos importantes y fue justo así como llegaron sus dos campeonatos.

Esa primera muestra de la nueva mentalidad llegó en la Final del Clausura 2024 contra América, donde las regias empataron la serie de último segundo y se llevaron el título en penales.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/sqzCvS9pJl — Rayadas (@Rayadas) September 9, 2025

Seis meses después, llegaron a estar tres goles abajo en la Final contra Tigres Femenil, por lo que muchos esperaban ya una derrota humillante. No obstante, el equipo recompuso y protagonizó una de las mayores remontadas en la historia de fútbol mexicano, empatando nuevamente la serie y quitándole el título a su acérrimo rival en tanda de penaltis.

Para 2025 el romance terminó y Rayadas se fue goleado en el Clásico Regio de Fase Regular por 5-1 ante Tigres Femenil y en las Semifinales del Clausura 2025 contra Pachuca también sufrió un humillante 4-2 global.

Y en el Apertura la cosa fue todavía peor, pues en tres ocasiones el equipo de Amelia se fue goleado: 4-0 frente a Pumas en la Jornada 1; 4-0 ante Cruz Azul en la Jornada 6 y 4-0 ante Tigres en la fecha 10.

Esto volvió insostenible la permanencia de la "tica" y su cuerpo técnico, que se irán por la puerta de atrás, pese a los títulos que le dieron al equipo. Por lo pronto, Leonardo Álvarez, entrenador de inferiores en Rayados.

Durante su estancia como albiazul, Amelia Valverde dirigió 88 partidos, de los cuales ganó 52, empató 15 y perdió 21 entre Liga, Campeón de Campeones y Concaf Champions Cup W.