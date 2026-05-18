Rayadas caen ante América; capitalinas consiguen su tercer título

Teniendo a la mediocampista Nancy ‘Condesa’ Antonio como su principal generadora de peligro, la localía con llegadas de contragolpe a alta velocidad

Fueron 26,670 aficionados los que este mediodía vieron cómo las Rayadas caían 3-0 ante América Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes. Las de Coapa se consagraron campeonas por tercera ocasión en la Liga MX Femenil, con anotaciones de Irene Guerrero, Geyse Da Silva y Scarlett Camberos.

Un equipo del Monterrey que renunció totalmente al ataque, aunado a la falta de comunicación entre Paola Manrique y Valeria Del Campo que le costaron dos anotaciones en su meta, fue la causal de la derrota de las dirigidas por la francesa Amandine Miquel.

Unas ‘aguiluchas’ que dominaron la primera parte

Con una temperatura que oscilaba los 26 °C y un sol que caía a plomo sobre el rectángulo verde del Estadio Ciudad de los Deportes, justo cuando las manecillas del reloj se unían, luego de cumplir con los protocolos establecidos por la Liga BBVA Femenil y de haber entonado el Himno Nacional, aunado a que estuvo participando en la ceremonia la selección mexicana femenil de 1971.

Fue entonces que, la juez central monclovense Cesia Deysire Campos Sánchez hizo sonar su ocarina y así dar por iniciada la gran final entre las 'Águilas' del América que vistieron de amarillo total y las de la 'Pandilla' del Monterrey, que se enfundaron en su tradicional uniforme a rayas en azul con blanco.

Desde el primer minuto de la contienda, las azulcremas se volcaron con toda su artillería sobre la meta defendida por la arquera Paola Manrique, quien tuvo que emplearse a fondo para mantener en cero su cabaña. Practicando un juego en donde priorizaban la velocidad por las bandas y el centro al área, misma que ponía a la zaga defensiva albiazul en serios problemas.

La primera de peligro se originó a los 8’ minutos de haber iniciado la batalla deportiva, Nancy Antonio tras ingresar ‘como cuchillo en mantequilla’ por la pradera derecha, envía el esférico al área de derecha, que la portera Manrique sale a cortar y para su mala fortuna, deja el balón a la deriva y Montserrat Saldívar conectó un testarazo en el obús y este se fue al fondo de las redes para el 1-0 americanista.

Pero, la nazarena Campos Sánchez decide consultar el VAR (Video Assistant Referee) y tras la revisión define que existe un empujón de Geyse Ferreira sobre una defensora de las de la ‘Pandilla’ y se anula el gol.

Teniendo a la mediocampista Nancy ‘Condesa’ Antonio como su principal generadora de peligro, la localía con llegadas de contragolpe a alta velocidad, teniendo a la brasileña Geyse Da Silva quien estaba clavada en el centro de su ataque, buscó conectar el balón tanto de cabeza, como con disparos desde linderos del área.

Si bien es cierto que, las del ‘Ame’ eran quienes hacían el gasto en el partido, por momentos se apreciaban mas las ganas que tenían que el ‘tino’ sobre el marco encomendado a Manrique, quien salió elegantemente vestida con un atuendo en color celeste total.

A los 43’ minutos de tiempo corrido cayó el 1-0 en favor del América cuando luego de una serie de imprecisiones por parte de la zaga defensiva visitante, Scarlett Camberos recupera el balón y lo coloca en zona de peligro, la portera Manrique la ataja y la deja a la deriva, para que de derecha y sin marca Irene Guerrero hace el pase a la red.

El reloj seguía su correr normal y luego de cumplir los 45’ de acción, la silbante Cesia Campos determinó añadir siete minutos más, que, al consumirse, se dio por terminada la primera mitad.

Unas americanistas contundentes en la parte complementaria

Para el complemento, ambas escuadras no ajustaron sus líneas en su oncena inicial y su parado continuaba siendo el mismo con el que terminaron el primer tiempo; tal como lo determinaron los estrategas europeos Ángel Villacampa y Amandine Miquel.

Las azulcremas seguían en el rectángulo con un planteamiento netamente ofensivo, donde se percibía un equipo agresivo deportivamente hablando. La recompensa llegó para las locales a los 50’ minutos, cuando nuevamente la falta de concentración entre la portera Paola Manrique y la costarricense Valeria Del Campo causó estragos y el 2-0 en favor de la localía.

La brasileña Geyse Da Silva, quien portó el dorsal 17, aprovecha el error en la parte baja del Monterrey y de derecha manda el balón besar las redes para el 2-0 en el partido, que ponía también al América Femenil con un 2-1 global. La tribuna del Estadio de la Ciudad de los Deportes era la locura y el apoyo hacia su equipo era palpable.

Con el correr de los minutos, ambos estrategas modificaron su parado inicial, enviando al rectángulo verde futbolistas que refrescaran la posición y en el replanteo le causara peligro a su adversario. Pero, las llegadas a gran velocidad no cesaban en el marco enemigo, con un América que buscó a toda costa ampliar la ventaja.

El 3-0 llegó desde los once pasos por conducto de su capitana Scarlett Camberos, quien, de pierna derecha y a la derecha de la cancerbera Manrique, mandó besar la red con el esférico.

La pantalla del coso que fue inaugurado el 6 de octubre de 1946 marcaba los 90’ de acción y la juez central Cesia Deysire Campos Sánchez determinó añadir cinco minutos más, los cuales tras cumplirse, se decretó el final de esta batalla y el tercer campeonato de las ‘aguiluchas’.