Raúl Palacios: Lucha por lograr el sueño olímpico

Desde un barrio de Escobedo hasta el mundial, Raúl Israel Palacios Dominguez escaló peldaños para competir por la cima con la élite de su disciplina, la Lucha Olímpica, logrando cumplir un sueño que trazó desde que comenzaba sus pasos en este deporte a los 11 años.

“Yo empecé la lucha a los 11 años de edad, ahí en Escobedo en un barrio que se llama San Genaro, el entrenador que tuve en la base fue a invitarnos al salón de clases a pertenecer al equipo de lucha representando a mi municipio, y a mi me llamó mucho la atención porque desde chiquito me gustaba mucho andar en la calle, hacer actividades, estaba en box, atletismo y así”, comentó el atleta mexicano.

Y así comenzó su camino, uno en el que siempre fue acompañado por sus padres.

“Yo creo que como cualquier papá se preocupa por su hijo (por posibles lesiones del deporte), pero a mí, mi papá y mi mamá, que fue la que me impulsó mucho más, me apoyaba, me llevaba a entrenamientos, competencias, desde pequeño me pagó la alimentación y estoy muy agradecido con ello”.

Su dedicación y esfuerzo rindió frutos y logró representar al país a nivel mundial.

“Tuve la oportunidad desde el año 2023 de ir a mi primer mundial que fue primer clasificatorio a Juegos Olímpicos, después, este año 2024 fui al pre olímpico de América, obteniendo el tercer lugar, quedándome a un paso de clasificar a París, y hace una semana y media fui a mi mundial también preolímpico”.

Pero más allá de los logros personales, para Raúl Palacios representar a México significa todo.

“Una experiencia única, hasta se me enchina la piel, ya que desde 'peque' yo veía a la gente en los Juegos Olímpicos y nunca me imaginé estar en una competencia de esa magnitud, yo me siento muy orgulloso de representar mi bandera ya que como dicen se trabaja con sangre”.

Raúl Palacios, un joven que pasó de luchar en el barrio, a representar a su país y buscar clasificar a los Juegos Olímpicos.

“Esperemos el próximo ciclo si logre el resultado de ir a los Juegos Olímpicos y obtener una medalla, yo estoy listo para darle con todo representando a Mexico”.





