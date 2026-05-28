Raúl Jiménez y “Chino” Huerta se unen al Tri rumbo al Mundial

Raúl Jiménez y César 'Chino' Huerta se integrarán a la concentración de la Selección Mexicana en Pasadena previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana anunció que los delanteros Raúl Jiménez y César “Chino” Huerta se incorporarán este jueves 28 de mayo a la concentración del equipo nacional en Pasadena, California, como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de un comunicado, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó que ambos futbolistas trabajarán bajo las órdenes de Javier Aguirre de cara a los últimos dos partidos amistosos antes del arranque del torneo.

“Raúl Jiménez, del Fulham, y César Huerta, del RCS Anderlecht, se integrarán el día de mañana a la concentración de la Selección Nacional de México en la ciudad de Pasadena, California”, informó la Federación Mexicana de Futbol.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/D7enahTloL — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 27, 2026

Con la llegada de ambos atacantes, el cuerpo técnico prácticamente completa una lista provisional de 26 jugadores, quienes pelearán por un lugar definitivo en la convocatoria final que será revelada el próximo 1 de junio.

Huerta sorprende tras superar lesión

La convocatoria de César Huerta llamó especialmente la atención debido a que el atacante del Anderlecht había permanecido fuera de actividad durante varios meses por una lesión de pubalgia que incluso lo llevó a someterse a cirugía.

El exjugador de Pumas no disputaba un partido oficial desde octubre de 2025 y existían dudas sobre su recuperación a tiempo para el Mundial.

Sin embargo, Huerta logró volver a tener minutos con el club belga en el cierre de temporada y ahora buscará convencer al cuerpo técnico de Javier Aguirre.

De acuerdo con reportes cercanos a la Selección Mexicana, el llamado del “Chino” también responde a las dudas físicas que existen sobre Alexis Vega.

Jiménez refuerza el ataque tricolor

Por su parte, Raúl Jiménez llega después de una temporada positiva con el Fulham, donde registró 10 anotaciones entre la Premier League y la EFL Cup.

El delantero mexicano será una de las principales referencias ofensivas del equipo nacional durante la justa mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El Tri disputará dos encuentros amistosos antes de presentar la lista definitiva: el primero será el 30 de mayo frente a Australia en el Rose Bowl de Pasadena y posteriormente enfrentará a Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

Aguirre perfila su lista final

Tras los últimos recortes realizados luego del partido ante Ghana, Javier Aguirre redujo el grupo de trabajo y dejó fuera a varios sparrings, entre ellos Óscar García, Denzell García, Eduardo Águila, Luis Rey, Iker Fimbres e Isaías Violante.

Actualmente, la base del plantel mexicano está integrada por futbolistas de la Liga MX y elementos que militan en el extranjero como Edson Álvarez, Santiago Giménez, Julián Quiñones, Guillermo Ochoa, Luis Chávez y César Montes.

La Selección Mexicana debutará en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca.