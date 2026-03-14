Raúl Jiménez se despide con desgarrador mensaje de su papá

El delantero mexicano compartió su primera reacción pública a través de redes sociales, donde publicó un mensaje dirigido a su padre

La muerte de Raúl Jiménez Vega, padre del delantero mexicano Raúl Jiménez, generó múltiples reacciones en el futbol nacional e internacional. El fallecimiento ocurrió en Tepeji del Río, Hidalgo, a los 62 años, tras casi un año de lucha contra un cáncer de páncreas, según se dio a conocer públicamente.

La noticia se difundió el 12 de marzo y provocó una ola de mensajes de solidaridad hacia el atacante del Fulham FC y de la Selección Mexicana, quien atraviesa uno de los momentos personales más complejos mientras continúa su actividad profesional.

Clubes y figuras del futbol expresan condolencias

Tras confirmarse el fallecimiento, distintas instituciones del futbol mexicano y personalidades del deporte enviaron mensajes de apoyo a la familia.

El Club América, equipo donde Raúl Jiménez inició su carrera profesional, expresó públicamente sus condolencias y reconoció el papel que tuvo su padre en la formación del jugador.

También se pronunciaron integrantes del futbol nacional, entre ellos Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, además de periodistas, aficionados y compañeros de profesión que utilizaron redes sociales para manifestar su respaldo.

Raúl Jiménez comparte mensaje de despedida

El delantero mexicano compartió su primera reacción pública a través de redes sociales, donde publicó un mensaje dirigido a su padre.

“Pa, gracias por tanto amor. ¡Te extrañaremos siempre! Con el corazón lleno de gratitud, despedimos a mi papá”.

“Agradecemos todas sus muestras de cariño y les pedimos privacidad para nuestra familia en estos momentos difíciles”.

Las ceremonias funerarias incluyeron una misa de cuerpo presente en la parroquia de San Francisco de Asís y posteriormente el sepelio en el Panteón de San Juan Oxtlapa, donde familiares y personas cercanas se reunieron para darle el último adiós.

El deseo de ver a su hijo marcar en un Mundial

Tras conocerse la noticia, también se recordó una declaración que Raúl Jiménez Vega había compartido en una entrevista, donde expresó uno de los anhelos que tenía respecto a la carrera de su hijo.

“Esperemos que se logre el gol en la Copa del Mundo, es algo que nos falta”.

Ese deseo cobró relevancia entre seguidores y analistas del futbol, debido a que el delantero mexicano aún mantiene posibilidades de formar parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Apoyo familiar en los momentos más difíciles

La presencia de su padre fue constante durante la carrera del futbolista, especialmente en momentos complejos, como el accidente que sufrió en 2020, cuando una fractura de cráneo puso en duda su continuidad en el futbol profesional.

“Primero pensamos en su vida. Después dijeron que quizá nunca vuelva a jugar, pero lo esencial era que Raúl estuviera bien”.

Con la pérdida de su padre, el delantero mexicano enfrenta un periodo de duelo mientras continúa su trayectoria deportiva, en un contexto donde la Copa del Mundo de 2026 se perfila como uno de los objetivos más importantes de su carrera.