Raúl Jiménez alcanza los 200 goles como profesional

Raúl Jiménez llegó a los 200 goles en su carrera al anotar de penal con el Fulham ante Manchester United, en un momento clave rumbo al Mundial 2026

El delantero mexicano Raúl Jiménez alcanzó un nuevo hito en su carrera profesional al marcar su gol número 200, una cifra simbólica que llega en un momento trascendental rumbo al Mundial de 2026, pese a que su equipo, el Fulham, cayó 3-2 ante el Manchester United.

El tanto del ariete tricolor se dio en un escenario adverso, pero sirvió para confirmar que mantiene vigencia como goleador en el futbol de élite europeo.

El gol 200, desde los once pasos

La anotación histórica llegó al minuto 85 del encuentro, cuando Jiménez cobró con potencia un penalti tras una fuerte falta cometida por Harry Maguire.

El mexicano mandó el balón al ángulo derecho del arco, recortando distancias cuando el Fulham ya perdía 2-0.

Previamente, Casemiro había abierto el marcador al minuto 19 y Mateus Cunha amplió la ventaja al 56.

El gol de Jiménez impulsó a su equipo, que logró empatar al 90+1, aunque Benjamín Sesión selló el triunfo del United al 90+4.

Un recorrido goleador destacado

A lo largo de su carrera, Jiménez ha construido un amplio historial ofensivo: 38 goles con el América, uno con el Atlético de Madrid, 31 con el Benfica, 57 con el Wolverhampton, 28 con el Fulham y 45 con la selección mexicana.

Desde su debut profesional en 2011 con las Águilas, donde anotó su primer gol el 30 de octubre ante Puebla en el estadio Azteca, el delantero mostró cualidades que lo llevaron rápidamente al futbol europeo.

Superación y mirada al Mundial 2026

Tras consolidarse en Inglaterra con el Wolverhampton, su carrera se vio interrumpida por una fractura de cráneo en 2020 y posteriormente por una pubalgia, episodios que pusieron en duda su continuidad.

Cinco años después, Jiménez parece haber recuperado su mejor versión bajo el escudo del Fulham.

Su resurgimiento llega en la antesala del Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, torneo que podría significar una revancha personal tras su limitada participación en Qatar 2022.

Raúl Jiménez perfila como uno de los candidatos a integrar la lista de delanteros del técnico Javier Aguirre, junto a nombres como Santiago Giménez, Germán Berterame y Julián Quiñones.