Raúl Flores establece nuevo récord mundial de peso muerto

Con el resultado obtenido en 2026, Flores aumentó 57.5 kilogramos respecto a su participación anterior en el campeonato mundial

El mexicano Raúl Abraham “Tayzon” Flores Castro hizo historia al levantar 511 kilogramos en peso muerto y establecer un nuevo récord mundial dentro de las competencias de strongman.

El atleta tamaulipeco consiguió la marca este sábado 5 de septiembre durante el World Deadlift Championships 2026, celebrado en la Utilita Arena de Birmingham, Inglaterra.

Flores completó el levantamiento de aproximadamente 1,126.5 libras para superar por un kilogramo el récord anterior, que pertenecía al islandés Hafþór Júlíus Björnsson.

Raúl Flores supera el récord mundial de 510 kilogramos

Björnsson había colocado la marca mundial en 510 kilogramos durante la edición de 2025 del campeonato. Un año después, el mexicano logró llevar el límite hasta los 511 kilos y colocó a México en la cima internacional de la especialidad.

El registro corresponde al peso muerto bajo reglas de strongman, modalidad en la que los participantes pueden utilizar traje de levantamiento, cinturón y correas, además de ejecutar el movimiento con una barra convencional.

Flores llegó a Birmingham como uno de los principales candidatos para romper el récord, después de mostrar un crecimiento considerable en sus marcas y superar la barrera de los 500 kilogramos durante su preparación.

Una preparación enfocada en alcanzar los 511 kilos

Semanas antes del campeonato, “Tayzon” completó un levantamiento de 504.04 kilogramos durante un entrenamiento, resultado que confirmó sus posibilidades de competir por la plusmarca mundial.

El mexicano había anunciado que su objetivo en Birmingham sería intentar directamente los 511 kilos. Para conseguirlo, desarrolló una preparación específica enfocada en mejorar la salida de la barra, mantener el control durante el recorrido y completar correctamente el bloqueo final.

Raul Flores breaks the deadlift world record with 511KG lift at the world deadlift championship in Birmingham pic.twitter.com/3NqBHQTyHT — Robby Richmond (@Robbyrichmond) September 5, 2026 La evolución del tamaulipeco durante el último año fue considerable. En el World Deadlift Championships de 2025, su mejor levantamiento fue de 453.5 kilogramos, mientras que posteriormente alcanzó una marca oficial de 480 kilos. Con el resultado obtenido en 2026, Flores aumentó 57.5 kilogramos respecto a su participación anterior en el campeonato mundial y se convirtió en el primer mexicano en poseer el récord absoluto de peso muerto dentro del strongman. De Ciudad Victoria a la cima mundial del strongman Raúl Flores tiene 26 años y es originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Su trayectoria en los deportes de fuerza comenzó dentro del powerlifting, antes de concentrarse en las competencias de strongman. Desde 2021 comenzó a participar formalmente en esta disciplina y posteriormente destacó en competencias regionales, nacionales e internacionales. Su capacidad en el peso muerto lo llevó a obtener invitaciones para medirse contra algunos de los atletas más fuertes del mundo. El levantamiento de 511 kilogramos representa el resultado más importante de su carrera y convierte al mexicano en el nuevo referente mundial de una prueba que durante años estuvo dominada por figuras como Eddie Hall y Hafþór Björnsson.