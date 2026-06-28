Raúl Fernández conquista la sprint del GP de Países Bajos

Raúl Fernández ganó la carrera sprint en Assen, mientras Jorge Martín, David Alonso y Máximo Quiles se quedaron con la pole

El español Raúl Fernández, al mando de una Aprilia RS-GP, se llevó la victoria este sábado en la carrera sprint del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, disputada en el circuito de Assen, donde también se definieron las posiciones de privilegio para las tres categorías del campeonato.

Fernández firmó su segundo triunfo de la temporada en una prueba sprint después de tomar el liderato en la cuarta vuelta y mantenerse al frente hasta la bandera a cuadros.

Doblete de Aprilia en el podio

El japonés Ai Ogura, compañero de equipo del vencedor, finalizó en la segunda posición, mientras que el italiano Fabio Di Giannantonio, con Ducati, completó el podio.

El vigente campeón del mundo, Marc Márquez, cruzó inicialmente la meta en el séptimo lugar, pero ascendió una posición tras la sanción impuesta a su compañero Francesco Bagnaia por exceder los límites del circuito en la última vuelta.

Durante las primeras vueltas, Jorge Martín lideró la competencia después de recuperar la punta tras la salida, aunque terminó siendo superado por Fernández, quien consolidó su ventaja hasta el final.

Jorge Martín consigue la pole en MotoGP

Horas antes de la sprint, Jorge Martín logró su primera pole position de la temporada y la primera desde el Gran Premio de Australia de 2024. El piloto de Aprilia superó por apenas 11 milésimas a Ai Ogura, mientras Marco Bezzecchi fue tercero y Raúl Fernández cuarto, completando una destacada actuación del fabricante italiano.

Marc Márquez clasificó séptimo y Francesco Bagnaia ocupó el quinto puesto de la parrilla.

La sesión también estuvo marcada por la ausencia de Fermín Aldeguer, quien abandonó el Gran Premio tras sufrir una fractura en la vértebra dorsal D7 durante una caída en los entrenamientos. Por su parte, Álex Márquez decidió continuar en la competencia, aunque partirá desde la duodécima posición.

David Alonso y Máximo Quiles también brillan

En Moto2, el hispano-colombiano David Alonso consiguió su segunda pole consecutiva con un tiempo de 1:35.236. Compartirá la primera fila con los españoles Alberto Ferrández e Izan Guevara, mientras que el líder del campeonato, Manuel González, arrancará desde la octava posición.

En Moto3, el líder del Mundial, Máximo Quiles, obtuvo su segunda pole del año y la quinta de su trayectoria deportiva al marcar un tiempo de 1:40.130. En la primera fila estarán también el australiano Joel Kelso y el español Brian Uriarte.