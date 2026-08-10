Raúl Fernández arrasa en Silverstone y gana en MotoGP

Raúl Fernández dominó el GP de Gran Bretaña de MotoGP, mientras Filip Salac y David Almansa triunfaron en Moto2 y Moto3.

El español Raúl Fernández se impuso con autoridad en el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, celebrado en el circuito de Silverstone, donde consiguió su segunda victoria en la máxima categoría del motociclismo.

El piloto de Aprilia tomó el control desde el inicio y mantuvo el dominio durante las 20 vueltas de la carrera para conseguir un triunfo contundente. Sus compatriotas Jorge Martín y Alex Márquez completaron una destacada actuación española, al finalizar segundo y cuarto, respectivamente.

Fernández domina de principio a fin

Raúl Fernández, quien ya había ganado las carreras sprint de Italia y Países Bajos esta temporada, volvió a demostrar su buen momento competitivo en Silverstone.

El español aprovechó la salida para superar a Jorge Martín, quien había conseguido la pole position. El líder del campeonato también perdió momentáneamente posiciones ante Marco Bezzecchi y Marc Márquez, aunque logró recuperar terreno rápidamente.

Fernández comenzó entonces a ampliar su ventaja y completó la prueba sin permitir que sus rivales pusieran en riesgo el triunfo.

Jorge Martín aseguró el segundo puesto, mientras Marco Bezzecchi terminó tercero después de defenderse hasta el final de los ataques de Alex Márquez.

Marc Márquez, por su parte, tuvo problemas con el rendimiento de los neumáticos y cruzó la meta en la séptima posición.

Jorge Martín amplía su ventaja en el campeonato

Con el segundo lugar conseguido en Silverstone, Jorge Martín aumentó su ventaja al frente de la clasificación provisional del campeonato.

El español llegó a 240 puntos, mientras Marco Bezzecchi ascendió al segundo lugar con 209 unidades. El japonés Ai Ogura, quien sufrió una caída durante la carrera, se mantiene con 203 puntos.

Salac consigue su primera victoria en Moto2

En Moto2, el checo Filip Salac consiguió su primera victoria en la categoría después de protagonizar una última vuelta marcada por el error del líder Manuel González.

Salac cruzó la meta en primer lugar, seguido por los españoles Iván Ortolá y Alex Escrig.

Manuel González llegó a la última vuelta con opciones de triunfo, pero protagonizó un inesperado incidente al creer que la carrera ya había terminado. El piloto soltó el acelerador para celebrar antes de tiempo y fue alcanzado por Daniel Holgado.

El contacto dañó el tubo de escape de su motocicleta y provocó que González perdiera numerosas posiciones. Finalmente terminó en el decimocuarto lugar.

La carrera también estuvo marcada por la caída de varios protagonistas, entre ellos Tony Arbolino, quien había llegado a ocupar la primera posición.

David Almansa vuelve a ganar en Moto3

David Almansa cerró la jornada española con otra victoria al imponerse en la carrera de Moto3. El piloto de KTM consiguió así su segundo triunfo de la temporada, después del obtenido en Tailandia.

La competencia se desarrolló, como es habitual en Moto3, con un grupo numeroso de pilotos peleando por las primeras posiciones. Con el paso de las vueltas, el pelotón se redujo hasta que Almansa decidió atacar a dos vueltas del final.

El español logró abrir una pequeña diferencia que resultó suficiente para cruzar la meta en primer lugar y dejar atrás los problemas físicos que habían condicionado su rendimiento en anteriores grandes premios.

La jornada de Moto3 estuvo condicionada desde el sábado por la caída de Máximo Quiles, líder del campeonato, quien tuvo que regresar de urgencia a Madrid para ser intervenido quirúrgicamente en la clínica Ruber Internacional.

A pesar de no participar en la carrera, Quiles conserva el primer lugar de la clasificación del campeonato con 85 puntos de ventaja sobre Álvaro Carpe, quien ocupa la segunda posición.

Brian Uriarte perdió terreno en la lucha por el campeonato después de sufrir una caída que le impidió sumar puntos.