La FMF destacó el acompañamiento de Gianni Infantino en el Mundial y confirmó el viaje de Mikel Arriola a Zúrich al Congreso Extraordinario.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció este sábado su respaldo a la candidatura de Gianni Infantino para buscar la reelección a la presidencia de la FIFA en el periodo 2027-2031, destacando el acompañamiento brindado por el organismo rector para la organización de la Copa del Mundo de este año.

A través de un comunicado, el organismo encabezado por Mikel Arriola ratificó su postura y sostuvo que el liderazgo de Infantino ha permitido mantener un rumbo sólido en el balompié internacional.

"Estamos convencidos de que su compromiso con el crecimiento, la inclusión social y el acceso al fútbol han fomentado un progreso e innovación notables y sostenidos a escala global; agenda que la FMF suscribe y apoya firmemente", subrayó el texto difundido por la federación.

Contienda presidencial y agenda en Zúrich

En la carrera por la dirigencia del fútbol mundial también figuran el presidente de la Federación Francesa de Futbol, Philippe Diallo, y el presidente honorario de la Asociación Japonesa de Fútbol, Kohzo Tashima. El ganador de la elección se dará a conocer el 18 de marzo durante el 77 Congreso Ordinario de la FIFA, programado en Rabat, Marruecos.

Por lo pronto, la FMF informó que Mikel Arriola viajó a Zúrich para asistir el 23 de noviembre al Congreso Extraordinario de la FIFA, sesión encabezada por Gianni Infantino en la que se definirán de forma oficial las sedes de los mundiales femeninos de 2031 y 2035, un proceso en el que México compite en candidatura conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para albergar por primera vez la justa femenina de 2031.