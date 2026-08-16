Raquel González conquista el bronce en Birmingham

Raquel González ganó el bronce en el maratón de marcha de Birmingham, prueba en la que Sofia Fiorini impuso récord mundial y europeo sub-23

La española Raquel González consiguió este sábado la medalla de bronce en el maratón de marcha de los Europeos de Birmingham, Reino Unido, al completar la prueba con un tiempo de 3h14:55.

La victoria correspondió a la italiana Sofia Fiorini, quien se impuso con autoridad y estableció un récord del mundo y de Europa sub-23 con una marca de 3h15:11. La plata fue para la polaca Katarzyna Zdzieblo, con 3h18:48.

La competencia tuvo como escenario la céntrica Victoria Square, donde se ubicaron tanto la salida como la meta. El recorrido incluyó un primer tramo de un kilómetro que los atletas cubrieron al inicio y al cierre de la prueba.

El resto del trazado estuvo compuesto por un circuito urbano de cinco kilómetros, al que los participantes dieron ocho vueltas. El recorrido presentó un elevado grado de dificultad debido a la gran cantidad de curvas, esquinas, ascensos y descensos.

Además, los competidores tuvieron pocos espacios para mantener un ritmo constante, ya que la recta más larga apenas alcanzó los 400 metros.

Raquel González resiste hasta el final

La catalana, de 36 años y entrenada por Alejandro Aragoneses, se mantuvo desde el comienzo entre las principales contendientes. Cuando el grupo de cabeza comenzó a fragmentarse, González consiguió establecerse en el tercer puesto a partir del kilómetro 24.

La española logró conservar esa posición durante los 17 kilómetros restantes para asegurar una nueva presencia en el podio de una gran competición internacional.

El resultado representa otro éxito para González, quien ya había conseguido la medalla de plata en los Europeos de Múnich 2022, entonces en la prueba de 35 kilómetros.

La competencia en Birmingham también significó su internacionalidad número 24 con la selección española.

El bronce de González elevó a cuatro las medallas obtenidas por el equipo español de marcha en estos Europeos de Birmingham.

Hasta ahora, España suma los oros de Paul McGrath y María Pérez en el medio maratón, además de la plata conseguida por Miguel Ángel López en el maratón.