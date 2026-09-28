Raoni Barcelos se encuentra estable tras colapsar durante combate

El incidente ocurrió cuando habían transcurrido un minuto con 38 segundos del quinto asalto. Rosas Jr. buscó llevar el combate al suelo cerca de la reja

El peleador brasileño de 39 años Raoni Barcelos se encuentra estable y permanece bajo supervisión médica después de perder el conocimiento durante el quinto asalto de su combate contra Raúl Rosas Jr., celebrado la noche del sábado en Las Vegas.

La UFC informó que Barcelos fue trasladado inmediatamente a un centro de traumatología de nivel 1, donde le practicaron una tomografía y una evaluación médica completa. El peleador está consciente, responde correctamente y conserva movilidad en todas sus extremidades.

Entrenador de Barcelos ofrece actualización sobre su salud

Davi Ramos, entrenador del brasileño, confirmó posteriormente que Barcelos recuperó sus sentidos, puede hablar y mueve con normalidad brazos, manos y piernas.

El integrante de su equipo pidió tranquilidad a los seguidores y explicó que el peleador continuará sometiéndose a los estudios habituales para este tipo de situaciones. También señaló que deberá guardar reposo y confió en que próximamente pueda dirigirse personalmente a sus aficionados.

Hasta el momento no se ha informado que Barcelos haya recibido el alta hospitalaria, por lo que continuará bajo observación mientras los especialistas completan las evaluaciones correspondientes.

¿Cómo ocurrió el colapso?

El incidente ocurrió cuando habían transcurrido un minuto con 38 segundos del quinto asalto. Rosas Jr. buscó llevar el combate al suelo cerca de la reja y Barcelos quedó inconsciente sobre la lona.

El mexicano advirtió que su rival no reaccionaba y solicitó la intervención del árbitro Herb Dean, quien detuvo inmediatamente el enfrentamiento. El personal médico ingresó al octágono para atender al brasileño, que posteriormente fue retirado en camilla.

Aunque durante la transmisión surgieron versiones sobre un posible problema cardiaco, no existe un diagnóstico oficial que confirme esa posibilidad. La organización tampoco ha precisado si los estudios detectaron alguna lesión en la cabeza o el cuello.

🚨TOTALMENTE IMPACTANTE 🚨



El mexicano Raúl Rosas Jr. lleva al límite al brasileño para lograr la finalización en el último round 🫨#UFCVegas121 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/YywF9nXEoF — UFC Español (@UFCEspanol) September 27, 2026 Barcelos estaba adelante en las tarjetas Antes del inesperado desenlace, Barcelos se encontraba arriba en las puntuaciones de los tres jueces, con tarjetas de 39-37, 39-37 y 39-36. Uno de ellos calificó el cuarto episodio 10-8 a favor del brasileño, quien estaba a poco más de tres minutos de conseguir la victoria por decisión. Rosas Jr. salió con mayor intensidad al último asalto y consiguió el derribo que precedió al desvanecimiento. Debido a que Barcelos no pudo continuar, el resultado oficial fue una victoria por nocaut técnico para el mexicano, quien alcanzó seis triunfos consecutivos. Después del combate, Rosas Jr. evitó celebrar y pidió al público mantener a su rival en sus oraciones. El mexicano reconoció la resistencia y entrega del brasileño durante un enfrentamiento que posteriormente recibió el reconocimiento de Pelea de la Noche. La condición de Barcelos presenta señales favorables al encontrarse consciente, comunicarse con su equipo y mantener movilidad completa. Sin embargo, permanecerá bajo vigilancia médica hasta que los especialistas determinen la causa del colapso y establezcan los siguientes pasos para su recuperación.