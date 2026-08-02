Randy Arozarena guía triunfo de Mariners sobre Twins

El jardinero mexicano produjo una de las cuatro anotaciones de Seattle y cruzó el plato en la jugada final, después de abrir el último episodio con un doble

Randy Arozarena tuvo una actuación decisiva para que los Seattle Mariners derrotaran 4-3 a los Minnesota Twins en el T-Mobile Park, al conectar un cuadrangular y anotar la carrera que terminó el encuentro en la novena entrada.

El jardinero mexicano produjo una de las cuatro anotaciones de Seattle y cruzó el plato en la jugada final, después de abrir el último episodio con un doble y aprovechar una confusión defensiva de Minnesota.

Aunque el rodado de Cal Raleigh quedó registrado como la jugada que definió el partido, Arozarena fue el principal protagonista de la ofensiva de los Mariners al participar directamente en dos carreras.

Arozarena amplía la ventaja con su jonrón 14

Seattle tomó el control desde la primera entrada con un sencillo productor de Julio Rodríguez y una base por bolas a Mitch Garver con las bases llenas, acciones que colocaron el marcador 2-0.

En el segundo episodio, Arozarena enfrentó al abridor Connor Prielipp y conectó un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo para ampliar la diferencia a tres carreras.

El batazo representó el jonrón número 14 del mexicano en la temporada 2026 y confirmó su peso dentro de una ofensiva que necesitaba reaccionar después de atravesar una racha de resultados adversos.

Minnesota borra la ventaja de Seattle

Los Twins comenzaron su regreso en la quinta entrada con un cuadrangular solitario de Luke Keaschall y volvieron a reducir la diferencia en el sexto episodio mediante otro vuelacercas de Trevor Larnach.

En la séptima, Victor Caratini impulsó la carrera del empate con un rodado, colocando el juego 3-3 y trasladando la definición a los relevistas.

Minnesota tuvo oportunidades para completar la remontada, pero Andrés Muñoz contuvo la ofensiva rival en las últimas entradas. El cerrador mexicano escapó de una situación complicada en el octavo episodio y mantuvo el empate durante la parte alta del noveno.

Randy Arozarena anota la carrera del triunfo

Arozarena abrió la parte baja de la novena entrada con un doble frente al relevista Andrew Morris y avanzó a tercera después de un elevado profundo de Dominic Canzone al jardín izquierdo.

Julio Rodríguez mantuvo con vida la ofensiva mediante un sencillo y, con un out, Cal Raleigh conectó un rodado fuerte hacia la primera base.

Royce Lewis tomó la pelota y pisó la inicial, pero al eliminar primero al bateador desactivó la jugada forzada sobre Rodríguez en segunda. La confusión permitió que Arozarena acelerara desde tercera y anotara la carrera del 4-3 definitivo.

Con la victoria, Seattle colocó su marca en 54 triunfos y 58 derrotas, mientras Minnesota quedó con registro de 56-56. Los Mariners buscarán aprovechar el impulso de este resultado para mantenerse en la pelea dentro de la Liga Americana.