Rams revelan uniformes alternativos para la temporada 2026

El conjunto también introduce un casco alternativo azul con cuernos y mascarilla blancos, una referencia directa al diseño utilizado durante los años 60

Los Angeles Rams recuperarán dos de las etapas más representativas de su historia durante la temporada 2026 de la NFL, luego de presentar los uniformes alternativos “Classic Sol” y “Fearsome White”, inspirados en el campeonato de 1951 y en la dominante defensiva que marcó al equipo durante la década de 1960.

Las nuevas indumentarias fueron reveladas durante el evento Rams Revealed Live, celebrado en el YouTube Theater, donde la franquicia explicó que los diseños buscan conectar a las actuales generaciones de aficionados con las raíces deportivas del equipo, mediante elementos históricos adaptados a materiales y cortes modernos.

“Classic Sol” celebra 75 años del campeonato de 1951

El uniforme “Classic Sol” conmemora el título de la NFL conseguido hace 75 años por los Rams, cuando derrotaron a los Cleveland Browns en el Memorial Coliseum y entregaron a Los Ángeles su primer campeonato profesional de gran relevancia.

La indumentaria presenta un jersey amarillo con números de satín azul, tres franjas en las mangas y pantalón blanco con líneas laterales en azul y amarillo. Además, incorpora una tipografía inspirada en el estandarte del campeonato de 1951, conservado en un establecimiento histórico del distrito de Fairfax.

Para reproducir el brillo de los uniformes originales, los diseñadores utilizaron satín auténtico en números y franjas, aunque el material tuvo que ser cosido sobre piezas de poliéster para brindarle mayor resistencia durante los partidos.

“Fearsome White” recupera la identidad de los años 60

La segunda propuesta rinde homenaje a la llamada Fearsome Foursome, la línea defensiva integrada por Rosey Grier, Deacon Jones, Lamar Lundy y Merlin Olsen, considerada una de las unidades más dominantes en la historia de la NFL.

“Fearsome White” combina jersey y pantalón blancos con números y franjas azules, además de recuperar la colocación de números sobre las mangas, como ocurría durante aquella época.

El conjunto también introduce un casco alternativo azul con cuernos y mascarilla blancos, una referencia directa al diseño utilizado por los Rams durante los años 60 y principios de los 70. La franja colocada sobre los hombros reproduce la curva característica de los cuernos del equipo.

Los Rams estrenarán los uniformes en horario estelar

El “Classic Sol” debutará en la Semana 2 frente a los New York Giants durante el Monday Night Football y volverá a utilizarse en la Semana 13 contra los Kansas City Chiefs, en un encuentro de jueves por la noche.

Por su parte, el “Fearsome White” aparecerá por primera vez en la Semana 12 ante los Green Bay Packers, durante el primer partido de la NFL programado en la víspera de Acción de Gracias.

Los tres encuentros se disputarán en el SoFi Stadium, donde la franquicia también modificará la pintura del campo y otros elementos visuales para acompañar la identidad de cada uniforme.

Con la incorporación de estos diseños, los Rams contarán con cinco opciones de indumentaria durante la campaña: sus conjuntos principales azul y blanco, el uniforme oscuro “Midnight Mode”, además de “Classic Sol” y “Fearsome White”.

La renovación también contempla el retiro del uniforme color “Bone”, la eliminación del degradado en los números y la simplificación de algunos logotipos. Con estos cambios, la franquicia apuesta por una imagen más vinculada con su historia en California, sin abandonar los elementos contemporáneos que ha utilizado desde su regreso a Los Ángeles.