Rams refuerzan su defensa con la incorporación de Myles Garrett

Los Angeles Rams concretaron uno de los movimientos más importantes de la temporada baja al sumar a Myles Garrett, estrella defensiva de la NFL

Los Angeles Rams anunciaron la adquisición del ala defensiva Myles Garrett, una de las figuras más dominantes de la NFL, mediante un intercambio con los Cleveland Browns que también incluyó el envío del defensivo Jared Verse y una selección de primera ronda del Draft de 2027.

La operación representa una apuesta importante del conjunto angelino por fortalecer una unidad defensiva que mostró debilidades en momentos decisivos de la campaña anterior.

Garrett aterriza en Los Ángeles tras una temporada histórica en la que registró 23 capturas de mariscal de campo, la cifra más alta conseguida en una campaña regular de la NFL.

Su desempeño le permitió conquistar por segunda ocasión el premio al Jugador Defensivo del Año, consolidándose como uno de los jugadores más influyentes de la liga.

Además de sus capturas, el defensivo de 30 años acumuló 60 tackleadas durante la temporada, aunque sus Browns finalizaron con una marca de cinco victorias y doce derrotas, ubicándose en el último lugar de la División Norte de la Conferencia Americana.

Rams buscan dar el salto al Super Bowl

La llegada de Garrett responde a la necesidad de reforzar una defensa que quedó expuesta durante la postemporada. Los Rams concluyeron la campaña regular con récord de 12 triunfos y cinco derrotas, apoyados principalmente por una de las ofensivas más productivas del campeonato.

Sin embargo, su camino terminó en la final de la Conferencia Nacional tras caer 31-27 ante los Seattle Seahawks, resultado que evidenció áreas de oportunidad en el sector defensivo.

Con Garrett como nuevo líder de la línea defensiva, la franquicia espera equilibrar su plantilla y volver a posicionarse como una de las principales candidatas al Super Bowl.

Por su parte, los Browns reciben a Jared Verse, un jugador joven que ha mostrado una rápida evolución desde su llegada a la NFL.

Durante su temporada de debut fue reconocido como Novato Defensivo del Año y se perfila como una pieza clave para el proceso de reconstrucción del equipo, que además suma una valiosa selección de primera ronda para futuras incorporaciones.