Rams prevén al menos un mes de baja para Puka Nacua

Nacua, junto con Adams, concentra 100 de las 120 recepciones de los receptores abiertos de los Rams en la presente temporada

Los Rams de Los Ángeles prevén que Puka Nacua se pierda al menos un mes tras sufrir esguinces en dos ligamentos de la rodilla derecha y en el dedo gordo del pie durante la victoria por 20-13 sobre los Washington Commanders. La lesión deja a Matthew Stafford sin su principal receptor en un tramo en el que Davante Adams también está fuera.

El entrenador Sean McVay informó el lunes 9 de noviembre que una resonancia magnética detectó esguinces en el ligamento colateral medial y el ligamento cruzado posterior. El equipo espera colocar a Nacua en la lista de lesionados, un movimiento que lo obligaría a perderse al menos cuatro partidos.

Nacua se lesionó en la última jugada ofensiva

Los Ángeles defendían una ventaja de siete puntos en el último minuto cuando, en tercera oportunidad y 11 yardas por avanzar, Nacua recibió el balón en un acarreo lateral. El receptor se lastimó al ser derribado y los Rams despejaron en la siguiente jugada. McVay reconoció que, después del partido, repasó varias veces su decisión de darle el balón en esa situación.

Antes de lesionarse, Nacua había atrapado 14 pases para 150 yardas y un touchdown, además de sumar 20 yardas en dos acarreos. Fue el décimo partido de su carrera con al menos 10 recepciones y 100 yardas por esa vía.

Stafford se queda sin sus dos principales receptores

Nacua acumula 70 recepciones, 715 yardas y cuatro touchdowns en siete partidos. Junto con Adams, concentra 100 de las 120 recepciones de los receptores abiertos de los Rams en la temporada. Adams está en la lista de lesionados desde el 20 de octubre por una ruptura en los isquiotibiales y todavía carece de una fecha definida de regreso.

Konata Mumpfield, Tutu Atwell y Jordan Whittington están entre las opciones para asumir más trabajo en el juego aéreo. Entre los tres suman 20 recepciones en lo que va de la campaña. Los Ángeles llega a ese ajuste con marca de 5-4 y tres victorias consecutivas.

¿Qué partidos podría perderse Puka Nacua?

Si los Rams formalizan su ingreso a la lista de lesionados antes de la visita a Arizona del 15 de noviembre, Nacua se perdería ese encuentro y los duelos contra Green Bay, Kansas City y San Francisco. La semana de descanso, programada después del partido ante los Cardinals, queda fuera del conteo.

En ese escenario, el partido del 20 de diciembre ante los Dallas Cowboys sería el primero en el que podría volver, siempre que su recuperación le permita jugar.