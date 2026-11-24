McVay explicó que el tobillo seguía limitando el apoyo del pie y los cambios de dirección, movimientos fundamentales para el juego del ala cerrada

Los Rams perdieron la posibilidad de recuperar a Terrance Ferguson para el cierre de la campaña. El ala cerrada necesitará una cirugía de tobillo y permanecerá fuera el resto de la temporada 2026, una baja que reduce aún más las opciones de recepción de Los Ángeles, también afectadas por las lesiones de Puka Nacua y Davante Adams.

Sean McVay confirmó que el tobillo de Ferguson no respondió satisfactoriamente a la rehabilitación y requerirá una intervención para reparar el ligamento deltoideo. El jugador termina su segundo año en la NFL con siete recepciones, 63 yardas y un touchdown en tres partidos.

Una lesión durante su regreso complicó la recuperación

Ferguson se lastimó el tobillo en la derrota ante Denver de la Semana 3 y fue colocado en la reserva de lesionados. Regresó a las prácticas el 4 de noviembre, con la expectativa de reaparecer contra Washington, pero sufrió una lesión en los isquiotibiales dos días después.

La rehabilitación de ambos problemas dificultó su recuperación. Los Rams todavía contemplaban activarlo antes de que venciera su ventana de evaluación de 21 días, aunque no estuviera listo para competir, pero una nueva revisión descartó esa posibilidad.

McVay explicó que el tobillo seguía limitando el apoyo del pie y los cambios de dirección, movimientos fundamentales para el juego del ala cerrada. No se anunció una fecha para la operación ni un plazo específico de recuperación.

Los Ángeles deberá reorganizar su ataque aéreo

La ausencia definitiva de Ferguson se suma a la de Puka Nacua, quien tampoco volverá esta temporada tras una cirugía de rodilla. McVay informó que la intervención salió bien y espera contar con él para el inicio de la siguiente campaña. Adams, por su parte, continúa fuera por una lesión en los isquiotibiales.

Los Rams decidieron no incorporar a un receptor antes del cierre de traspasos, en parte porque esperaban recuperar a Ferguson y Nacua. El entrenador defendió esa decisión con base en la información médica disponible entonces.

Con marca de 6-4, Los Ángeles recibirá el miércoles a Green Bay, que tiene el mismo registro. Tutu Atwell, Konata Mumpfield, Xavier Smith y el novato C.J. Daniels integran el grupo de receptores abiertos, al que se sumarán jugadores del equipo de prácticas.