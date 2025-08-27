Raiders pierden al quarterback Aidan O'Connell por fractura

Aidan O'Connell, de 26 años, sufrió su lesión durante la derrota 20-10 de los Raiders ante los Arizona Cardinals, el pasado sábado

Pete Caroll, entrenador en jefe de Las Vegas Raiders, confirmó este domingo que Aidan O'Connell sufrió una fractura en la muñeca de la mano derecha, por lo que su equipo buscará otro mariscal de campo de respaldo.

"Aidan se fracturó la muñeca, está lastimado y va a tardar un tiempo. Es un golpe muy duro para nosotros. Ahora todas las posibilidades están abiertas. Estamos buscando por todas partes para encontrar al jugador que mejor se adapte a nosotros para cubrirlo", afirmó el coach.

O'Connell, de 26 años, sufrió su lesión durante la derrota 20-10 del sábado de los Raiders ante los Arizona Cardinals, en el último partido de la pretemporada.

El pasador abandonó el partido en la primera mitad luego de participar en dos series.

Fue capturado durante su primera ofensiva, lo que provocó un balón suelto en el proceso, aunque regresó para la siguiente posesión. Los estudios posteriores a los que fue sometido evidenciaron la fractura que le requerirá entre seis y ocho semanas de recuperación.

Aidan, con Raiders desde 2023, estaba considerado como respaldo de Geno Smith, quien firmó con Las Vegas en esta temporada baja, ahora esa responsabilidad recaerá en el novato Cam Miller, algo con lo que Caroll no está del todo cómodo.

Entre las opciones que están disponibles en el mercado para suplirlo está Tyler Huntley, quien más temprano fue liberado por los Cleveland Browns.

Huntley tiene 27 años y amplia experiencia en equipos como Dolphins y Ravens, además de Browns.

Otro candidato es Dorian Thompson-Robinson, pasador quien fue cortado por los Philadelphia Eagles, y quien cuenta con dos años de experiencia en la NFL, a la que llegó seleccionado por Browns en 2023.

El entrenador de los Raiders también informó este domingo que Jackson Powers-Johnson, quien jugó principalmente como centro en su debut y en su universidad, será el guardia derecho del equipo y Jordan Meredith será el centro titular.

Las Vegas Raiders debutarán en la semana 1 de la temporada regular el domingo 7 de septiembre, cuando visiten a los New England Patriots.