Rafael Nadal jugará un torneo de exhibición en La Vegas

Será la segunda vez que Nadal participe en el 'MGM Slam', en el que ya se enfrentó en 2024 al también español Carlos Alcaraz

El extenista español Rafa Nadal ha confirmado su participación en el 'MGM Slam', un torneo de exhibición que se disputará el próximo 28 de febrero en Las Vegas (Estados Unidos), en la que será su segunda aparición en una pista de tenis desde su retirada del circuito profesional en 2024.

Será la segunda vez que Nadal participe en este torneo, en el que ya se enfrentó en 2024 al también español Carlos Alcaraz, cuando la exhibición se denominaba 'The Netflix Slam', en un partido que ganó el actual número 3 del mundo.

"Tengo muy buen recuerdo de jugar en Las Vegas, la atmósfera y los aficionados estuvieron increíbles. Tengo muchas ganas de competir en el 'MGM Slam'", dijo Nadal en un vídeo publicado en redes sociales.

El 'MGM Slam' es un torneo de exhibición que reúne a algunas de las principales figuras del tenis mundial, con un formato de partidos rápidos a diez puntos y que en su última edición repartió un millón de dólares en premios.