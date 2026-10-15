Rafael Márquez visita centro de entrenamiento de Rayados

El técnico acudió acompañado de integrantes de su cuerpo de trabajo y directivos del Tri, como parte de su recorrido por clubes de la Liga MX

Rafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana, visitó este miércoles las instalaciones de El Barrial para observar el entrenamiento de Rayados y analizar posibles opciones para futuras convocatorias del Tri.

El estratega llegó alrededor de las 9:00 horas, acompañado por su auxiliar técnico, Xabier Mancisidor; Duilio Davino, director deportivo de la Selección Mexicana, y Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales.

La comitiva fue recibida por representantes de la directiva regiomontana: Dennis te Kloese, presidente deportivo del Club de Futbol Monterrey; Pedro Esquivel, presidente de Administración, y Walter Erviti, vicepresidente deportivo.

Cabe señalar que la visita forma parte del recorrido que Márquez realiza por equipos de la Liga MX para seguir de cerca a los futbolistas que podrían ser considerados para el combinado nacional en la próxima fecha FIFA.