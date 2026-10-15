Rafael Márquez visita centro de entrenamiento de Rayados

Rafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana, visitó este miércoles las instalaciones de El Barrial para observar el entrenamiento de Rayados y analizar posibles opciones para futuras convocatorias del Tri.
El estratega llegó alrededor de las 9:00 horas, acompañado por su auxiliar técnico, Xabier Mancisidor; Duilio Davino, director deportivo de la Selección Mexicana, y Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales.
La comitiva fue recibida por representantes de la directiva regiomontana: Dennis te Kloese, presidente deportivo del Club de Futbol Monterrey; Pedro Esquivel, presidente de Administración, y Walter Erviti, vicepresidente deportivo.
Cabe señalar que la visita forma parte del recorrido que Márquez realiza por equipos de la Liga MX para seguir de cerca a los futbolistas que podrían ser considerados para el combinado nacional en la próxima fecha FIFA.
¡Una visita muy especial! 🙌🏼🇲🇽 Hoy nos acompañaron el Director Deportivo de Selección Nacional Mayor Varonil, Duilio Davino, y el entrenador de @Miseleccionmx, @RafaMarquezMX, en El Barrial. 🤠 ¡Un gusto recibirlos y conversar sobre lo que viene #EnLaVidaYEnLaCancha! ⚽💙 https://t.co/gfcT3EIXG4— Rayados (@Rayados) October 14, 2026
Víctor Guzmán y Orbelín Pineda, entre los nombres a seguir
Dentro de la plantilla de Rayados hay jugadores con antecedentes recientes en las convocatorias del Tri. Víctor Guzmán y Orbelín Pineda estuvieron incluidos en el llamado más reciente, mientras que Jesús Corona y Gerardo Arteaga han sido habituales en procesos anteriores.
La visita también permite al cuerpo técnico observar el estado de los jugadores en sus respectivos clubes y ampliar las alternativas de cara a los próximos compromisos de México.
Antes de acudir a El Barrial, Márquez ya había visitado las instalaciones de América, Chivas y Atlas, como parte de su acercamiento con los equipos del futbol mexicano.
Rafa Márquez ya está en El Barrial 🔥 El estratega nacional arribó a la práctica de Rayados junto a la directiva de Rayados https://t.co/3ZeWu2VRxb— Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) October 14, 2026
Este jueves visitará las instalaciones de Tigres
La agenda del entrenador contempla una visita al Centro de Entrenamiento Tigres (CET) este jueves 15 de octubre, donde está previsto que observe la práctica del conjunto felino, dirigido por Víctor Manuel Vucetich.
Con estas visitas, el cuerpo técnico busca mantener contacto con los clubes y dar seguimiento a los futbolistas que podrían formar parte del proceso rumbo al Mundial de 2030.
México volverá al Gigante de Acero en noviembre
Por otra parte, directivos de la Selección Mexicana acudirán este miércoles por la tarde al estadio Gigante de Acero para anunciar oficialmente el partido entre México y Jamaica, programado para el 17 de noviembre por la noche en Monterrey.
Rafael Márquez no estará presente en ese acto. La comitiva acudirá acompañada por Pedro Esquivel, representante de la directiva albiazul.
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El encuentro marcará la primera visita de la Selección Mexicana al estadio de Rayados desde su inauguración, en agosto de 2015. El inmueble no fue sede de partidos del Tri durante la Copa del Mundo de 2026.
El compromiso también representará el regreso del combinado nacional a Monterrey después de ocho años de ausencia.
Además, el recorrido por los clubes llega después de un arranque complicado para Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana.
En sus primeros cuatro partidos como entrenador, durante una gira por Estados Unidos, el equipo no consiguió victorias.
México empató sus encuentros frente a Colombia y Perú, pero cayó ante Estados Unidos y Chile.
Los resultados dejaron al estratega sin triunfos en sus primeros compromisos del nuevo ciclo mundialista.
Con las próximas convocatorias en el horizonte, Márquez continúa observando a los jugadores de la Liga MX mientras busca consolidar una base para el proceso rumbo a 2030.