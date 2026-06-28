Rafael Fiziev noquea al mexicano Manuel Torres en UFC Baku

Tras el combate, el azerbaiyano dejó abierta la posibilidad de buscar nuevos retos de alto perfil, incluido el cinturón simbólico BMF

Rafael Fiziev firmó un regreso contundente en UFC Azerbaiyán al derrotar por nocaut técnico al mexicano Manuel “El Loco” Torres, en una pelea estelar que terminó apenas iniciado el segundo asalto y que volvió a colocar al azerbaiyano en la conversación dentro del peso ligero.

El combate, celebrado en la National Gymnastics Arena de Bakú, tenía un alto valor deportivo para ambos peleadores: Fiziev buscaba cortar una etapa complicada en su carrera, mientras Torres intentaba confirmar su ascenso como uno de los nombres más peligrosos de la división.

Una patada giratoria cambió el rumbo del combate

La definición llegó a los primeros segundos del segundo asalto, cuando Rafael Fiziev conectó una espectacular patada giratoria que impactó a Manuel Torres y lo dejó sin capacidad de respuesta efectiva.

El peleador local aprovechó el momento, llevó al mexicano contra la reja y cerró la pelea con una ráfaga de golpes en el suelo, obligando al árbitro a detener el combate por nocaut técnico.

La secuencia fue una muestra del poder explosivo de Fiziev, reconocido por su striking, velocidad y precisión, cualidades que reaparecieron en el momento más importante de la noche.

El primer asalto fue más cerrado de lo que muchos anticipaban. Manuel “El Loco” Torres logró conectar jabs y mantener presión ofensiva, intentando incomodar al peleador azerbaiyano desde la distancia.

Al finalizar el asalto, los coaches de 'loco' mencionaron sobre no intercambiar golpes contra Fiziev, ya que tenía un ritmo muy acelerado, le sugirieron controlar con calma el round siguiente, acortando la distancia, conectando puros jabs.

Fiziev, por su parte, recurrió a derribos y control posicional, mostrando una faceta más estratégica para neutralizar los ataques del mexicano y llevar la pelea a un terreno menos cómodo para su rival.

Para Torres, el combate también representó un dato particular: fue la primera vez dentro de UFC que logró superar el primer asalto, ya que sus peleas anteriores en la empresa habían terminado todas en el round inicial.

Fiziev corta una mala racha y revive sus aspiraciones

La victoria tuvo un peso especial para Rafael Fiziev, quien llegaba a la cartelera después de una etapa complicada, con cuatro derrotas en sus últimos 5 combates ante rivales de alto nivel dentro de las 155 libras como el actual campeón de la división Justin Gaethje, Mauricio Ruffy y Mateusz Gamrot.

Con este triunfo, el representante de Azerbaiyán recuperó impulso en una de las divisiones más competitivas de UFC y volvió a posicionarse como un rival de peligro para los nombres importantes del peso ligero.

Además, el nocaut frente a su afición convirtió la noche en uno de los momentos más emotivos de su carrera reciente, especialmente por la forma espectacular en la que consiguió el resultado.

El ascenso del mexicano se frena en Bakú

Para Manuel Torres, la derrota representa un freno importante en su camino dentro de UFC, donde había construido una reputación como finalizador explosivo y uno de los prospectos mexicanos más atractivos de la división.

El “Loco” llegaba con triunfos importantes y con la oportunidad de dar un salto de calidad ante un rival con experiencia en la élite, pero la precisión de Fiziev terminó por marcar la diferencia.

Aunque el resultado corta su impulso, Torres se mantiene como un peleador peligroso dentro del peso ligero, especialmente por su agresividad, poder de golpeo y capacidad para generar finales rápidos.

La forma en que Fiziev cerró la pelea generó reacciones inmediatas entre aficionados y peleadores, colocando el nocaut como uno de los candidatos a los mejores del año dentro de la compañía.

Tras el combate, el azerbaiyano dejó abierta la posibilidad de buscar nuevos retos de alto perfil, incluido el cinturón simbólico BMF, mientras intenta recuperar el terreno perdido en la clasificación de las 155 libras.

La victoria no solo significó un triunfo deportivo, sino también un mensaje claro para la división: Fiziev sigue siendo uno de los strikers más peligrosos del peso ligero y está listo para volver a competir contra rivales de primer nivel.