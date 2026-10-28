Rafa Márquez visita al Atlante y se reúne con Miguel Herrera

Rafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana, visitó este martes el entrenamiento del Atlante en el Centro de Alto Rendimiento de los Potros de Hierro, ubicado en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México, donde se reencontró con Miguel Herrera, actual entrenador del equipo azulgrana.

La visita incluyó un intercambio de camisetas entre ambos estrategas, momento que recordó su etapa juntos en el Tricolor durante el Mundial de Brasil 2014, cuando Herrera dirigió al combinado nacional y Márquez fue uno de los referentes del equipo dentro de la cancha.

📝| Rafael Márquez visitó el entrenamiento del @Atlante como parte de su plan de trabajo. https://t.co/gC4MSr2KuL — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 27, 2026

Una gira por los clubes de la Liga MX

El recorrido forma parte del plan de trabajo de Márquez al frente de la Selección Mexicana, que contempla visitas a los 18 equipos de la Liga MX para acercarse a sus directivas y cuerpos técnicos, además de observar de primera mano sus dinámicas de entrenamiento.

Durante su estancia con los Potros, el entrenador nacional presenció la práctica del primer equipo, conversó con el cuerpo técnico y saludó a los jugadores.

Márquez acudió acompañado por Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales; Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Mayores; Vidal Paloma, auxiliar técnico, y Xabier Mancisidor, entrenador de porteros del representativo mexicano.

Por parte del Atlante estuvieron Emilio Escalante Méndez, presidente del club; Emilio Escalante García, vicepresidente; Jorge Santillana, director deportivo; Felipe Escalante, integrante de la directiva, y Miguel Herrera.

La reunión entre Márquez y Herrera evocó la Copa del Mundo de Brasil 2014, torneo en el que ambos formaron parte de la Selección Mexicana. En aquella etapa, el ahora técnico de los Potros estuvo al frente del equipo nacional, mientras que el exdefensor ejerció como capitán y una de las figuras del plantel.

La Federación Mexicana de Futbol compartió imágenes del encuentro, entre ellas la fotografía del intercambio de camisetas entre los dos entrenadores.

América, Chivas y Tigres, entre las visitas previas

Antes de llegar al Atlante, Márquez ya había recorrido las instalaciones del América, Atlas, Guadalajara, Monterrey y Tigres, como parte de esta estrategia de acercamiento con los clubes del futbol mexicano.

La intención es mantener una comunicación directa con las instituciones, dar seguimiento al trabajo de sus cuerpos técnicos y observar el talento disponible para la Selección Nacional.

La gira continuará como parte del proyecto deportivo de Márquez, que tiene como horizonte la preparación del combinado mexicano rumbo a la Copa del Mundo de 2030.