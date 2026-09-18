Rafa Márquez presenta su primera convocatoria como DT de México

La lista mostró varias sorpresas y generó mucha polémica en redes, pues gran parte de la afición aplaudió el llamado de varios jóvenes, pero señaló a otros

Tras la euforia de la Copa del Mundo, la Selección Mexicana escribirá un nuevo capítulo en su historia, pues este jueves se anunció la primera convocatoria de Rafael Márquez como entrenador.

La lista mostró varias sorpresas y generó mucha polémica en redes, pues gran parte de la afición aplaudió el llamado de varios jóvenes y otros elementos con gran presente, pero señaló la presencia de otros, quienes ya hasta son repudiados por la afición.

Recordemos que para esta primera convocatoria se acordó que solo se convocarían como máximo a dos jugadores de un mismo equipo, salvo dos excepciones, pues hubo seis de Chivas y tres del América.

Además, por parte de los clubes regios solo hubo dos convocados: Víctor Guzmán y Orbelín Pineda, ambos de Rayados. Tigres se quedó sin convocados.

El proceso continúa, pero en un nuevo capítulo. 👏



¡Llegó la primera convocatoria de Rafael Márquez como DT de nuestra Selección Nacional! 🇲🇽



Incondicionales, estos son los 30 elegidos para la Fecha FIFA de septiembre y octubre. ¡Estos son los nuestros y vamos todos juntos! ⚽ pic.twitter.com/hGxepvu7wJ — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026 Esta es la convocatoria de México PORTEROS Tala Rangel (Chivas)

Alex Padilla (Athletic Club)

Óscar García (León) DEFENSAS Jorge Sánchez (Atlas)

Jesús Gallardo (Toluca)

Johan Vázquez (Genoa)

Everardo López (Toluca)

César Montes (Lokomotiv)

Israel Reyes (América)

Diego Campillo (Chivas)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Víctor Guzmán (Rayados) MEDIOCAMPISTAS Luis Romo (Chivas)

Luis Chávez (Dínamo de Moscú)

Álvaro Fidalgo (Real Bétis)

Orbelín Pineda (Rayados)

Érik Lira (Cruz Azul)

Alan Cervantes (América)

Jeremy Márquez (Cruz Azul)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Denzell García (Juárez)

Gilberto Mora (Xolos)

Roberto Alvarado (Chivas) DELANTEROS Santiago Giménez (Porto)

Isaías Violante (América)

Armando "Hormiga" González (Olympiakos)

Hirving Lozano (LA Galaxy)

Germán Berterame (Inter Miami)

Hugo Camberos (Chivas)

Santiago Sandoval (Chivas) ¿Cuándo juega México? El debut del "Káiser" como entrenador del Tricolor será el sábado 26 de septiembre en el inicio del "Moletour", donde se enfrentará a Colombia. Tres días después, se medirá ante Perú.