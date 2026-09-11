Rafa Márquez arranca el proyecto del Tri rumbo a 2030

Rafael Márquez ya está al frente de la Selección Mexicana. El histórico exdefensor fue presentado este jueves como nuevo técnico del Tri, cargo que asumió tras haber trabajado como auxiliar de Javier Aguirre desde agosto de 2024.

Márquez, de 47 años, tendrá como principal objetivo encabezar el proceso rumbo al Mundial de 2030 y dar continuidad al trabajo que comenzó con Aguirre.

“No voy a trabajar desde cero, hay continuidad, hay una base muy importante que me tiene ilusionado de hacer crecer a esta selección”, afirmó durante su presentación.

Calidad, compromiso y muchas ganas de seguir hacia adelante. 💚



Este es el Cuerpo Técnico encargado de dar continuidad y construir el camino al 2030 con la Selección Nacional de México. 💯



¡Este es nuestro equipo! 🇲🇽 pic.twitter.com/rpzrP5NqAd — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 10, 2026

Su primer examen será en septiembre

El nuevo técnico debutará el 26 de septiembre contra Colombia, en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

México también enfrentará a Perú el 29 de septiembre en Harrison, Nueva Jersey; a Estados Unidos el 3 de octubre en Glendale, Arizona, y a Chile el 6 de octubre en Los Ángeles.

Estos cuatro partidos marcarán el comienzo de la nueva etapa de Márquez al frente del Tri, además, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya había establecido que su proceso abarcará el ciclo 2026-2030.

Guardado regresa ahora como auxiliar

Márquez eligió como uno de sus principales colaboradores a Andrés Guardado, quien se retiró como futbolista a mediados de 2025 y posteriormente trabajó con las categorías juveniles del Betis.

Ambos compartieron vestidor con México en cuatro Mundiales, hasta Rusia 2018.

El cuerpo técnico también estará integrado por Juan Manuel Lillo y Vidal Paloma, como auxiliares; Xabier Mancisidor, como entrenador de porteros, y Pol Lorente, como preparador físico. Todos, excepto Guardado, son españoles.

El nuevo entrenador llega al banquillo nacional después de una destacada carrera como futbolista.

Con México disputó cinco Copas del Mundo, ganó la Copa Confederaciones de 1999 y conquistó las Copas Oro de 2003 y 2011.

En Europa jugó con el Mónaco y alcanzó su mayor reconocimiento con el Barcelona, donde ganó dos Champions League, cuatro Ligas de España, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

En México debutó y terminó su carrera con el Atlas, mientras que con León fue bicampeón de la Liga MX.

Como entrenador, comenzó en las categorías formativas del Real Alcalá y después dirigió al Barça Atlètic, filial del Barcelona.

En 82 partidos consiguió 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas.

Márquez reconoció que dirigir a México representa una responsabilidad distinta a la que tuvo como jugador.

“He vivido una carrera extraordinaria como jugador y ahora la responsabilidad que tengo es mayor, es otra etapa, una responsabilidad más grande”, señaló.

El técnico también aseguró que quiere que los futbolistas den su máximo nivel y que la afición vuelva a sentirse identificada con la selección.