Quiñones supera a Cristiano y lidera la tabla de goleadores

Con 21 goles en Arabia Saudita, Julián Quiñones reafirma su candidatura a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 demostrando con cada gol que está listo

El delantero mexicano, Julián Quiñones, firmó un hat trick y lideró el triunfo 4-2 del Al-Qadsiah sobre el Al-Okhdood en la Jornada 22 de la liga saudí, consolidando su candidatura a la Selección Mexicana de cara al torneo como anfitrión.

La actuación del mexicano fue una declaración de intenciones. Al minuto 33 abrió el marcador tras un rebote en el travesaño, ejecutando un cabezazo certero dentro del área. Antes del descanso, Al-Okhdood empató 1-1, pero Quiñones mantuvo la intensidad y volvió a aparecer en la segunda mitad con un control y definición impecables para el 3-1 al 73’. Cerró su hat trick al 86’ con un contrarremate tras un disparo atajado por el arquero, sentenciando el 4-2 definitivo.

Always there to slot it home, even with his chest ⚽️#AlOkhdoodAlQadsiah | #FoundingDaypic.twitter.com/fUz3gvDexN — AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) February 20, 2026

Temporada de récords y liderazgo goleador

Con sus tres anotaciones, Quiñones alcanzó 21 goles en 22 jornadas, superando por tres a Cristiano Ronaldo, con quien estaba empatado previamente en 18. Por unas horas, se convirtió en líder de goleo, aunque el británico Ivan Toney, del Al-Ahli, también marcó un hat trick el jueves y quedó con 22 goles, manteniendo la pelea abierta.

Impacto en la tabla y en la Selección

El Al-Qadsiah suma ahora 50 puntos, producto de 15 victorias, cinco empates y dos derrotas, y marcha en el cuarto lugar, a tres del líder Al-Hilal y a dos del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Más allá de la posición, Quiñones envía un mensaje claro: su temporada en Arabia Saudita es determinante y consistente, marcando la diferencia semana tras semana.

Una candidatura imposible de ignorar

La regularidad y el impacto de Quiñones convierten cada gol en un argumento para asegurar su lugar en la Selección Mexicana. En un año en que México será anfitrión del Mundial, cada anotación cuenta, y el delantero ha mostrado que está listo para asumir el protagonismo a nivel internacional.