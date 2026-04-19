Quiere Obed Vargas sumarse a campeones mexicanos de Copa del Rey

El Atlético de Madrid se medirá en la final ante la Real Sociedad en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con la posibilidad de conquistar el título tras 13 años.

El mexicano Obed Vargas está ante una oportunidad clave en su carrera en Europa, al poder conquistar su primer título con el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey.

El mediocampista de 20 años forma parte del plantel que disputará el duelo decisivo ante la Real Sociedad, en un escenario donde podría integrarse a una lista histórica de futbolistas mexicanos que han ganado este torneo en España.

¿Qué busca lograr Obed Vargas en España?

Obed Vargas apunta a convertirse en el siguiente mexicano en levantar la Copa del Rey, un logro que lo colocaría junto a nombres que han marcado época en el futbol europeo.

El jugador llega a esta instancia como parte de la rotación del equipo dirigido por Diego Simeone, en un contexto donde el calendario cargado podría abrirle la puerta para tener minutos en la final.

Mexicanos que ya ganaron la Copa del Rey

En caso de coronarse, Vargas se sumaría a una lista selecta de futbolistas mexicanos que han conquistado este torneo, entre ellos Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Jonathan dos Santos, Andrés Guardado y Diego Lainez.

Estos jugadores lograron el título con clubes como el Real Madrid, Barcelona y Real Betis, consolidando la presencia mexicana en el futbol español a lo largo de distintas generaciones.

Una final clave para el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid disputará la final de la Copa del Rey 2026 ante la Real Sociedad en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con la posibilidad de conquistar su primer título en esta competencia desde 2013.

El equipo llega tras una exigente serie de partidos, incluyendo su participación en la Champions League, lo que podría influir en las decisiones del cuerpo técnico para el duelo definitivo.

Un mexicano con proyección en Europa

Obed Vargas se ha consolidado como una de las promesas del futbol mexicano, luego de su paso por el Seattle Sounders y su reciente incorporación al conjunto español en 2026.

Su presencia en instancias decisivas tanto en competencias europeas como locales lo mantiene como uno de los pocos mexicanos activos en torneos de alto nivel en el continente.