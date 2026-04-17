¿Quiénes son los rivales de Toluca y Tigres en la Concachampions?

La final se disputará el 30 de mayo y el equipo que resulte campeón obtendrá su pase a dos importantes torneos internacionales de futbol.

Toluca y Tigres avanzaron a las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 tras superar sus respectivas series de cuartos de final, consolidándose como los representantes de la Liga MX en la recta final del torneo internacional.

Ambos clubes mexicanos enfrentarán a equipos de la MLS en la siguiente fase, en duelos que definirán a los finalistas del certamen más importante de clubes en la región.

¿Quiénes serán los rivales en semifinales?

Tras completarse los cruces, las semifinales quedaron definidas con los siguientes enfrentamientos:

Toluca vs LAFC

Tigres vs Nashville SC

Los equipos estadounidenses llegan luego de eliminar a clubes mexicanos en la ronda previa, mientras que Toluca y Tigres avanzaron tras imponerse en sus respectivas eliminatorias.

¿Cómo avanzaron Toluca y Tigres?

Toluca logró su pase con autoridad tras vencer al LA Galaxy con un marcador global de 7-2, destacando su ofensiva y control en ambos partidos.

Selfie con la gente del Rojo 🤳😍 pic.twitter.com/V5yMHugdLG — Toluca FC (@TolucaFC) April 16, 2026

Por su parte, Tigres consiguió la clasificación tras empatar en el global ante Seattle Sounders, pero avanzó gracias al criterio de gol de visitante, luego de una serie más cerrada.

¡Termina el encuentro en Seattle y estamos en semifinales de @TheChampions! pic.twitter.com/m5Fxj585hn — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 16, 2026

¿Cuándo se jugarán las semifinales?

Los partidos de ida están programados entre el 28 y 30 de abril, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán del 5 al 7 de mayo.

La final del torneo se jugará a partido único el 30 de mayo, donde se definirá al nuevo campeón de la Concacaf Champions Cup.

El equipo que resulte campeón no solo obtendrá el título regional, sino que también asegurará su participación en la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 y en el Mundial de Clubes 2029.