¿Quiénes son los rivales de Tigres y Rayados en la Leagues Cup?

El calendario de la Leagues Cup 2026 ya quedó definido y los clubes regiomontanos, Tigres y Monterrey, conocen a sus rivales y fechas para la fase inicial del torneo que enfrenta a equipos de la Liga MX y la MLS.

Tigres debutará el 4 de agosto ante Real Salt Lake, continuará el 7 de agosto frente a Minnesota United y cerrará su participación en esta etapa el 11 de agosto ante Vancouver Whitecaps. De estos encuentros, el partido de los felinos contra los canadienses será en casa por lo que la afición podrá disfrutar con facilidad de este duelo internacional.

🤩🔥🏆 ¡La fiesta de la @LeaguesCup también llega al Volcán para vibrar con la pasión de nuestra Incomparable afición!



¡Acá nos vemos este 11 de Agosto! 😉🇲🇽

Partidos de Monterrey en la fase de grupos

Rayados comenzará su camino en el torneo el 5 de agosto enfrentando a Orlando City, luego se medirá el 8 de agosto contra Inter Miami y concluirá su participación en la fase de grupos el 12 de agosto frente a Nashville SC. Este calendario promete encuentros atractivos para los seguidores regiomontanos.

Claves del enfrentamiento Monterrey vs Inter Miami

Uno de los partidos más llamativos será Monterrey vs Inter Miami, donde los Rayados volverán a enfrentarse al equipo de Lionel Messi y a su exjugador Germán Berterame. Este duelo genera expectativa tras la serie previa en la Concacaf Champions Cup, donde Monterrey logró eliminar al conjunto estadounidense.

¡Rivales, fechas y horarios listos para la Fase de Grupos de la @LeaguesCup 2026! 🗓️🔥 ¡Vamos con todo! 👊🏼Ⓜ️



Revisa el calendario completo #LeaguesCup2026 👉🏻 https://t.co/gswq42C51g pic.twitter.com/LEaKbqsUe0 — Rayados (@Rayados) March 5, 2026

Objetivos de los clubes regiomontanos

Con este calendario definido, tanto Tigres como Rayados buscarán avanzar en la Leagues Cup y mantener la presencia y protagonismo de los equipos mexicanos frente a la competencia de la MLS. Los encuentros internacionales representan una oportunidad para medir el nivel de los clubes regiomontanos y consolidar su prestigio en torneos de alto nivel.

¡YA LLEGAMOS! 🇲🇽⚽️



Leagues Cup. En México. Por primera vez. 🏆



See you soon Toluca, Ciudad de México & Monterrey 🫡

La fase de grupos promete partidos estratégicos y llenos de emoción, donde la afición podrá disfrutar de grandes nombres del fútbol mundial y del talento local. Tigres y Monterrey intentarán combinar experiencia y juventud para asegurar su pase a la siguiente ronda y representar con fuerza a México en este torneo internacional.