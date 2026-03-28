¿Quiénes han defendido el arco mexicano en los mundiales?

México es uno de los países donde los arqueros se han consolidado de una u otra forma dentro del fútbol en territorio nacional

A lo largo de las últimas seis Copas del Mundo, la Selección Mexicana ha mantenido una constante en la portería: la confianza en la experiencia por encima de la rotación. Desde el cierre de la era de Jorge Campos hasta el dominio de Guillermo Ochoa, el arco tricolor ha reflejado procesos largos, decisiones técnicas clave y momentos específicos en la carrera de cada guardameta.

Un repaso por los mundiales de 2002 a 2022 permite entender cómo México ha gestionado una de las posiciones más sensibles del equipo.

2002: transición generacional tras la era Campos

Para la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, el técnico Javier Aguirre apostó por un cambio generacional en la portería. Óscar Pérez, entonces arquero de Cruz Azul de 29 años de edad, llegó como titular tras mostrar regularidad en liga y consolidarse en el proceso.

Detrás de él apareció Oswaldo Sánchez, quien ya destacaba con Guadalajara y comenzaba a perfilarse como el futuro del arco nacional.

La convocatoria se completó con Jorge Campos, quien vivía la recta final de su carrera con Puebla. Su inclusión respondió más a su liderazgo y experiencia mundialista que a su momento deportivo.

2006: Oswaldo Sánchez en su punto más alto

Cuatro años más tarde, México llegó a Alemania 2006 con un panorama más claro. Oswaldo Sánchez, portero de Guadalajara, asumió la titularidad en el mejor momento de su carrera, respaldado por actuaciones destacadas a nivel internacional.

En la banca apareció un joven Guillermo Ochoa, quien comenzaba a sobresalir con América, mientras que José de Jesús Corona, era el portero titular del extinto equipo Estudiantes Tecos, completó la terna como un arquero confiable en ascenso.

El proceso reflejaba una transición ordenada, con un titular consolidado y dos opciones proyectadas a futuro.

2010: experiencia sobre juventud en una decisión clave

Para Sudáfrica 2010, la decisión técnica sorprendió. Óscar Pérez, en ese momento con Jaguares de Chiapas, fue elegido como titular pese al crecimiento de otros porteros.

El “Conejo” vivía un repunte en su rendimiento y ofrecía experiencia en un grupo que combinaba juventud y renovación.

Por su parte, Guillermo Ochoa ya era figura en América, pero aún no lograba adueñarse del arco nacional, mientras que Luis Ernesto Michel, en gran momento con Guadalajara, fue convocado como premio a su regularidad.

La convocatoria también estuvo marcada por la ausencia de Oswaldo Sánchez, quien había sido titular en el proceso anterior. Sin embargo, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre optó por no incluirlo en la lista final, priorizando a los porteros que formaban parte del cierre del proceso rumbo al Mundial.

En la recta final de la preparación, Sánchez dejó de aparecer en convocatorias clave, mientras que Pérez, Ochoa y Michel se consolidaron como las principales opciones del entrenador, lo que terminó por definir la lista definitiva.

La decisión respondió a un criterio deportivo, en el que se valoró el momento futbolístico y la confianza del técnico en su grupo de trabajo por encima de la experiencia acumulada del guardameta.

2014: el nacimiento de una figura internacional

El Mundial de Brasil marcó un punto de quiebre. Guillermo Ochoa, entonces jugador del AC Ajaccio de Francia, fue elegido titular y respondió con actuaciones que lo colocaron en la élite mundial.

Su desempeño, especialmente ante Brasil, lo convirtió en referente inmediato del equipo y en uno de los nombres más destacados del torneo. A raíz de sus actuaciones, llamo la atención del Malaga de España quien lo ficharon al terminar el Mundial 2014.

Detrás de él, Jesús Corona (Cruz Azul) y Alfredo Talavera (Toluca) mantenían un alto nivel, lo que reflejaba una de las etapas más competitivas en la portería mexicana.

2018: continuidad sin cambios en la estructura

Rusia 2018 confirmó la tendencia de estabilidad. México repitió exactamente el mismo trío de porteros, con Ochoa como titular desde su etapa en el fútbol europeo con el Standard de Lieja.

Corona y Talavera se mantuvieron como opciones confiables, consolidando una base que priorizó la experiencia y el conocimiento del proceso.

La decisión evidenció la falta de nuevos perfiles que desplazaran a una generación ya consolidada.

2022: veteranía y señales de falta de relevo

Para Qatar 2022, el panorama mostró pocos cambios. Guillermo Ochoa, en su regreso a México con el Club América, llegó nuevamente como titular, respaldado por su trayectoria y liderazgo.

El grupo lo completaron Alfredo Talavera, quien militaba con los Bravos de Juárez, y Rodolfo Cota, de León, quienes ofrecían experiencia en el futbol mexicano.

Sin embargo, la convocatoria también reflejó una realidad: la ausencia de un relevo generacional claro en la portería.

Una posición marcada por la continuidad

El análisis de estas seis Copas del Mundo muestra que México ha privilegiado la estabilidad en el arco, apostando por porteros con procesos largos y experiencia comprobada.

Desde la transición de Campos a Pérez, pasando por la consolidación de Oswaldo Sánchez, hasta el dominio prolongado de Guillermo Ochoa, la portería ha sido una de las posiciones con menor rotación.

De cara al futuro, el reto para la Selección Mexicana será encontrar un equilibrio entre la experiencia y la renovación, en una posición donde históricamente ha apostado por la certeza sobre el cambio inmediato.