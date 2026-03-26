¿Quién será el oponente de Conor McGregor en su regreso a la UFC?

El peleador irlandés apunta cada vez más cerca su regreso al octágono de la UFC después de pelear por última vez en 2021

El anuncio del regreso del irlandés a la UFC ha generado una fuerte expectativa dentro del mundo de las artes marciales mixtas, donde su nombre continúa siendo sinónimo de espectáculo, negocio y alto impacto mediático.

"¡Los rumores son ciertos! El Sr. Confianza regresa para salvar el mundo de la pelea una vez más. Hola Paramount, nos vemos pronto. Estoy muy emocionado", fue el mensaje con el que Conor McGregor volvió a colocarse en el centro de la conversación, confirmando que su regreso al octágono está cada vez más cerca.

Una superestrella que transformó la UFC

Conor McGregor no solo es reconocido por su talento dentro del octágono, sino por haber revolucionado la industria de la UFC gracias a su personalidad, estilo provocador y capacidad para atraer audiencias a nivel global.

Desde su llegada a la compañía, el irlandés se convirtió en un fenómeno comercial sin precedentes. Es el peleador con mayor número de eventos de pago por evento (PPV) vendidos, participando en ocho de las carteleras más exitosas en la historia de la empresa.

Estas funciones generaron ingresos superiores a los 825 millones de dólares, consolidándolo como uno de los principales activos económicos de la organización.

Un ascenso meteórico dentro del octágono

McGregor arribó a la UFC en 2013 tras destacar en la promotora europea Cage Warriors, donde se coronó campeón en dos divisiones, lo que captó la atención del presidente de la compañía, Dana White.

Su debut fue ante Marcus Brimage en el evento UFC on Fuel TV 9, donde ganó por nocaut en el primer asalto, dejando en claro desde el inicio su potencial dentro de la empresa.

Con el paso de los combates, su crecimiento fue imparable hasta convertirse en el primer campeón simultáneo en dos categorías, dominando tanto el peso pluma (145 libras) como el ligero (155 libras).

Entre sus momentos más destacados se encuentra su enfrentamiento ante Khabib Nurmagomedov, en uno de los eventos más vendidos y mediáticos en la historia de la UFC.

Negocios y presencia fuera del deporte

Tras su última pelea en la organización, McGregor decidió alejarse momentáneamente de la competencia para enfocarse en diversos proyectos personales y empresariales.

Entre ellos destaca su rol como copropietario de BKFC, así como la creación de su marca de whisky Proper No. Twelve, que ha tenido gran éxito en el mercado internacional.

Además, incursionó en el mundo del entretenimiento con participaciones en producciones como Road House, Zombie Rome y XXX Reactivado, ampliando su alcance más allá del deporte.

Un regreso rodeado de expectativa

Durante los últimos años, el regreso de McGregor ha sido uno de los temas más comentados dentro de la UFC. Su posible combate ante Michael Chandler, programado tentativamente para 2024, generó gran expectativa, aunque finalmente no se llevó a cabo.

Ahora, con su retorno prácticamente confirmado, el debate se centra en quién será el rival encargado de recibirlo en su vuelta al octágono.

Rivales en la mira para su regreso

Uno de los primeros nombres que surgieron fue el de Mauricio Ruffy del equipo "Fighting Nerds", en un evento especial que se celebraría en la Casa Blanca el próximo 14 de junio. Sin embargo, con el paso de los meses, esta opción ha perdido fuerza.

También se planteó una posible trilogía ante Nate Diaz, una de las rivalidades más icónicas en la historia de la UFC. No obstante, las negociaciones no prosperaron y el combate quedó descartado tras la confirmación de Nate Diaz en la promotora Most Valuable Promotions quien peleará vs el ex peleador de la UFC, Mike Perry.

En este contexto, ha tomado relevancia la figura de Max “Blessed” Holloway, excampeón de peso pluma, quien podría ser el rival más viable para el regreso del irlandés.

Ambos ya se enfrentaron en 2013, en una pelea que terminó con victoria para McGregor por decisión. Más de una década después, un nuevo combate entre ambos generaría gran expectativa, al reunir experiencia, historia y alto nivel competitivo.

El regreso de una figura global

El retorno de Conor McGregor no solo representa el regreso de un peleador, sino el de una de las figuras más influyentes en la historia de las artes marciales mixtas.

Su presencia tiene la capacidad de transformar cualquier cartelera en un evento de alcance mundial, atrayendo tanto a aficionados como a nuevos espectadores, lo que lo mantiene como una pieza clave dentro de la UFC.