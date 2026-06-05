¿Quién será el nuevo director técnico del América?

Tras la salida de André Jardine, varios nombres suenan para que tomen su lugar en el equipo azulcrema: Guillermo Alamada, Martín Anselmi y Diego Alonso.

La salida de André Jardine del América abrió de inmediato la búsqueda de un nuevo entrenador para uno de los clubes más importantes del futbol mexicano. Aunque la directiva analiza distintas alternativas, el nombre que encabeza la lista de candidatos es el del uruguayo Guillermo Almada, quien se perfila como el principal favorito para tomar las riendas del equipo azulcrema.

De acuerdo con reportes surgidos en las últimas horas, ya existirían conversaciones avanzadas entre ambas partes e incluso un principio de acuerdo para que el estratega regrese a la Liga MX. Las negociaciones se encontrarían actualmente en la etapa económica, uno de los últimos pasos antes de concretar la contratación.

Guillermo Almada toma ventaja

Almada viene de concluir su etapa en el futbol español y vería con buenos ojos volver a México para dirigir un proyecto como el del América. El técnico uruguayo ya conoce el entorno de la Liga MX tras sus exitosos pasos por Santos Laguna y Pachuca.

Con los Tuzos conquistó el título del Apertura 2022 y la Concacaf Champions Cup 2024, logros que le permitieron consolidarse como uno de los entrenadores más reconocidos del continente. Su estilo ofensivo y el desarrollo de jugadores jóvenes son algunos de los aspectos que más atraen a la directiva americanista.

Martín Anselmi y Diego Alonso aparecen como alternativas

Aunque Almada es considerado la primera opción, no es el único nombre sobre la mesa. Entre las posibilidades que también han sido mencionadas se encuentran Martín Anselmi y Diego Alonso, dos técnicos con experiencia internacional y conocimiento del futbol de la región.

Sin embargo, por ahora Almada parece llevar ventaja en la carrera por el banquillo azulcrema y sería el candidato más cercano a convertirse en el sucesor de Jardine.