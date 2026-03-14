¿Quién reemplazará a Malagón en la portería de México?

El exportero de la selección Oswaldo Sánchez, compartió sus opciones para cubrir la portería de la Selección Mexicana y confía en que mantendrán un buen nivel

La lesión de Luis Ángel Malagón, portero del América, encendió las alertas en la Selección Mexicana a pocos meses del Mundial 2026, torneo en el que el guardameta figuraba como uno de los perfiles considerados para defender el arco del Tricolor.

Ante este escenario, el exportero de la selección Oswaldo Sánchez analizó las opciones que tiene el equipo dirigido por Javier Aguirre para cubrir la portería y aseguró que existen guardametas con capacidad para asumir la responsabilidad.

Oswaldo Sánchez lamenta la lesión del arquero

Durante un evento comercial organizado por la Federación Mexicana de Fútbol, Sánchez habló sobre el momento que atraviesa el portero americanista y recordó el proceso que vivió antes de consolidarse en el futbol mexicano.

“Es muy lamentable lo que le pasa a Ángel. Es un chico que conozco desde las fuerzas básicas de mi querido Atlas. La vida le había puesto pruebas muy complicadas, tuvo que ir a Morelia para debutar, luego a Necaxa y encontró su mejor nivel ahí y en América. Todo parecía que iba a ser el titular indiscutible”.

El exguardameta señaló que el arquero atravesó un camino largo antes de consolidarse en la Liga MX, proceso que lo llevó a convertirse en uno de los porteros considerados para el proceso mundialista.

Raúl 'Tala' Rangel toma ventaja en la portería

Para Sánchez, uno de los nombres que podría ganar terreno tras la lesión es Raúl “Tala” Rangel, quien recientemente ha tenido presencia en el entorno de la selección nacional.

“Últimamente el Tala Rangel parece que toma la delantera. Me da pena por Ángel, pero el fútbol tiene que seguir y la portería no debe tener problemas”.

El exportero explicó que el proceso del equipo nacional continúa y que otros guardametas deberán responder ante la oportunidad.

Carlos Acevedo aparece como otra alternativa

Otro de los nombres que mencionó fue el de Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna, a quien considera un perfil que podría formar parte de la rotación en la portería del Tricolor.

“Se abre la posibilidad para Carlos Acevedo, que a mi entender es el que tiene que estar ahí como tercer portero. Es un tipo trabajador, con muchos valores y es un gran ejemplo para los jóvenes mexicanos”.

Sánchez recordó que la selección mexicana ha contado históricamente con porteros competitivos en Copas del Mundo, por lo que confía en que el equipo mantendrá ese nivel rumbo al Mundial 2026.