¿Quién es Joel Huiqui, el DT interino de Cruz Azul?

El cambio se da a pocos días del cierre de la fase regular, con la Liguilla en puerta, lo que convierte a Huiqui en una apuesta de emergencia.

Joel Huiqui fue designado como director técnico interino de Cruz Azul para encarar el cierre del Clausura 2026 y la Liguilla, tras la salida de Nicolás Larcamón. La decisión llega en un momento clave para el equipo, que ya está clasificado pero atraviesa una racha negativa en resultados.

El exdefensa asume el mando en la recta final del torneo con la misión de recomponer el rumbo del equipo y competir en la fase final del futbol mexicano.

¿Quién es Joel Huiqui, actual DT de Cruz Azul?

Joel Huiqui es un exfutbolista mexicano nacido en Los Mochis, Sinaloa, que se desempeñaba como defensa central. Es considerado un hombre identificado con Cruz Azul, club en el que militó durante varios años y donde se consolidó como titular.

Además de su paso por el conjunto celeste, jugó en equipos como Pachuca, Morelia y otros clubes del futbol mexicano, además de una etapa en Estados Unidos antes de retirarse en 2019.

Su camino como entrenador dentro del club

Tras su retiro, Huiqui inició su proceso como entrenador dentro de las fuerzas básicas de Cruz Azul. En 2026 se desempeñaba como técnico de la categoría Sub-21, lo que facilitó su llegada al primer equipo como interino.

La directiva optó por darle continuidad a un perfil interno, acompañado por un cuerpo técnico que incluye auxiliares y preparadores físicos del propio club.

Salida de Larcamón y crisis de resultados

La designación de Huiqui ocurre tras la destitución de Nicolás Larcamón, quien dejó el cargo luego de una racha de varios partidos sin victoria y resultados que generaron presión interna y externa.

El cambio se da a pocos días del cierre de la fase regular, con la Liguilla en puerta, lo que convierte a Huiqui en una apuesta de emergencia para intentar corregir el rumbo competitivo del equipo.

El reto de dirigir en plena Liguilla

El nuevo técnico interino tendrá la responsabilidad de liderar al equipo en una de las etapas más exigentes del torneo, donde cada partido define el futuro del club.

Su conocimiento del plantel y de la estructura interna podría ser un factor clave en la toma de decisiones rápidas, en un contexto donde el margen de error es mínimo.

Con este movimiento, Cruz Azul busca cerrar el torneo con estabilidad y aspirar a competir por el título, pese a los cambios recientes en el banquillo.