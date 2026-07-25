¿Quién es Islam Dulatov? El modelo de Versace que pelea en la UFC

Dulatov nació el 2 de agosto de 1998 en Urús-Martán, Chechenia, y llegó a Alemania con su familia en 2007, cuando tenía nueve años

Islam Dulatov construyó una trayectoria poco habitual antes de convertirse en uno de los prospectos más llamativos de UFC. El peleador nacido en Chechenia, Rusia, pasó de trabajar en las principales pasarelas europeas para firmas como Versace a buscar un lugar entre los mejores pesos wélter del mundo.

Su historia ha despertado interés por el contraste entre ambas carreras, aunque sus resultados dentro de la jaula muestran que su llegada a UFC no depende únicamente de su imagen ni de su pasado como modelo: presenta un récord de 12 victorias y una derrota, con todos sus triunfos conseguidos antes del límite.

De refugiado en Alemania a modelo internacional

Dulatov nació el 2 de agosto de 1998 en Urús-Martán, Chechenia, y llegó a Alemania con su familia en 2007, cuando tenía nueve años.

Se estableció en Düsseldorf después de abandonar su región debido al conflicto armado, en una etapa marcada por dificultades económicas y problemas para adaptarse al idioma.

Su ingreso al modelaje comenzó después de ser descubierto a través de Instagram. Su hermano mayor, Djibril, ya trabajaba dentro de la industria y lo ayudó a familiarizarse con una profesión que posteriormente llevaría a varios integrantes de la familia a las pasarelas internacionales.

En 2018, Islam realizó su primera temporada en Milán y fue reservado exclusivamente para desfilar con Versace. Su aparición llamó la atención dentro de la moda masculina y lo colocó entre los nuevos rostros con mayor proyección de aquella temporada.

Versace, BOSS y las grandes pasarelas europeas

Su relación con Versace se extendió durante distintas colecciones. Participó en los desfiles primavera-verano 2019, otoño-invierno 2019 y primavera-verano 2021, además de aparecer en campañas de la colección Pre-Fall 2020 y la línea de trajes de baño de ese mismo año.

También trabajó en proyectos de BOSS, entre ellos una colaboración con Porsche, y apareció en editoriales de moda masculina en Alemania. Durante esa etapa estuvo representado por agencias internacionales en Londres y Berlín, mientras mantenía Düsseldorf como su base profesional.

Dulatov combinaba las sesiones fotográficas y los viajes con entrenamientos diarios de artes marciales mixtas, en ocasiones hasta dos veces por jornada. Aunque el modelaje le permitió mejorar la situación económica de su familia, su objetivo deportivo permaneció intacto.

Una derrota dio paso a 12 victorias consecutivas

Antes de iniciar su carrera profesional, Dulatov adquirió experiencia en el circuito amateur alemán. Debutó como profesional en septiembre de 2019 y perdió por decisión unánime ante Gjoni Palokaj, resultado que hasta ahora permanece como la única derrota de su trayectoria.

Después de aquel tropiezo comenzó una racha de 12 triunfos consecutivos, siete por nocaut o nocaut técnico y cinco mediante sumisión. Ninguna de sus victorias ha llegado por decisión de los jueces y 11 de ellas terminaron durante el primer asalto.

Su recorrido incluyó combates en organizaciones europeas como Brave CF, German MMA Championship y Oktagon MMA. Entre sus actuaciones más destacadas figura el triunfo sobre Ioannis Palaiologos, a quien detuvo con un rodillazo al cuerpo cuando faltaba un segundo para concluir el primer episodio.

La oportunidad decisiva llegó en octubre de 2024 dentro de Dana White’s Contender Series, donde enfrentó al brasileño Vanilto Antunes. Dulatov necesitó menos de tres minutos para noquearlo con un codazo y obtener un contrato con UFC.

Su estreno en la empresa tuvo que esperar debido a una lesión, pero finalmente enfrentó a Adam Fugitt en julio de 2025. El antiguo modelo confirmó las expectativas al conseguir un nocaut a los 4:06 minutos del primer asalto, actuación que le otorgó su primer reconocimiento de Actuación de la Noche.

Dulatov busca confirmar su ascenso en Abu Dabi

El siguiente desafío de “The Ripper” será este sábado 25 de julio de 2026, cuando enfrente al brasileño Wellington Turman en la cartelera principal de UFC Abu Dhabi, que se realizará en la Etihad Arena.

Turman cuenta con mayor experiencia dentro de la empresa y un récord de 18 victorias y ocho derrotas, por lo que representa una prueba importante para medir el crecimiento de Dulatov. Ambos superaron el pesaje oficial, con 171 libras para Islam y 170 para el brasileño.

La pelea será además la primera en la que Dulatov represente a Turquía después de obtener la ciudadanía de ese país. Una victoria podría acercarlo a rivales de mayor jerarquía dentro del peso wélter y consolidarlo como uno de los talentos emergentes de UFC.

Su objetivo ya no está en las pasarelas, sino en conquistar un campeonato mundial. El reto para Dulatov será demostrar que su poder de finalización también puede sostenerse conforme aumente el nivel de sus oponentes y la duración de los combates.