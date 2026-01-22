¿Quién es Francisco Reyes? Nuevo refuerzo de Tigres

El fútbol de Francisco Reyes lució principalmente durante sus dos etapas en el Atlante, donde fue titular y ganó dos títulos de Liga Expansión

Las exigencias de la afición felina por fin fue escuchada, Tigres anunció su primer refuerzo para el Clausura 2026, se trata de Francisco Reyes, defensa central mexicano quien llega procedente del Atlante.

El anuncio tomó muy por sorpresa a los seguidores felinos, pues se trata de un elemento desconocido no solo para ellos, sino para gran parte del fútbol mexicano, pues "Paco" no ha debutado en Primera División, pese a que tiene ya 27 años.

Francisco Manuel Reyes Maldonado nació el 4 de octubre de 1998 en la Ciudad de México, y se formó profesionalmente en la cantera de Pumas, aunque no llegó al primer equipo.

Su trayectoria incluye equipos como Potros UAEM, Lobos de Tlaxcala, Atlante y Juárez, donde tampoco estuvo en el primer equipo, sino que fue totalmente ligado a las categorías inferiores.

Fue figura en Atlante

El fútbol de Francisco Reyes lució principalmente durante sus dos etapas con los "Potros de Hierro", pues jugó más de 120 partidos en los que marcó cinco goles, volviéndose un jugador casi indiscutible para uno de los protagonistas de la Liga Expansión, donde logró dos títulos.

¿Cómo puede ayudar a Tigres?

Ciertamente, Reyes no es un fenómeno como jugador, pero al ser su primera experiencia en la máxima categoría, es casi seguro que pondrá un poco más de intensidad buscando ganarse un lugar, pues con su edad luce complicado que vuelva a tener una oportunidad así en un equipo protagonista.

Además, aunque no es muy alto, en Atlante demostró su capacidad para crear peligro en las acciones a balón parado, pues sus cinco goles como potro llegaron tras un tiro de esquina, tres de ellos con remate de cabeza y dos más buscando un rebote dentro del área.