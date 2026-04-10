¿Quién es David Olvera, mexicano con récord en aguas abiertas?

El trayecto implicó navegación en mar abierto sin pausas prolongadas, lo que exigió resistencia física y fortaleza mental.

El nadador mexicano, David Olvera, logró una de las travesías más exigentes de la natación de ultradistancia en México, al recorrer 85 kilómetros en mar abierto desde Cozumel hasta Cancún. La hazaña, completada el 7 de abril de 2026, se consolidó como un nuevo referente nacional en este tipo de pruebas de resistencia.

El atleta originario de San Luis Potosí finalizó el recorrido en 16 horas y 48 minutos de nado continuo, enfrentando condiciones variables del Mar Caribe, como corrientes cambiantes y temperatura elevada. Con este resultado, superó la marca previa de 55 kilómetros establecida por Graco Morlán.

¿Cómo fue la travesía de Cozumel a Cancún?

El reto comenzó durante la madrugada, en un intento por aprovechar las condiciones más estables del mar. A lo largo del recorrido, David Olvera mantuvo un ritmo constante pese al desgaste físico acumulado y las dificultades propias del nado en aguas abiertas.

La distancia de 85 kilómetros representa uno de los mayores desafíos registrados en el país en esta disciplina. El trayecto implicó navegación en mar abierto sin pausas prolongadas, lo que exigió resistencia física y fortaleza mental durante casi 17 horas.

Un récord tras intentos previos fallidos

Este logro fue el resultado de varios intentos. En ocasiones anteriores, el nadador había buscado romper la marca sin éxito en pruebas realizadas en Querétaro y Cozumel. El tercer intento marcó el resultado definitivo, consolidando su preparación y experiencia en este tipo de desafíos.

Con esta travesía, Olvera no solo superó el récord nacional existente, sino que también estableció una nueva referencia para futuras competencias de ultradistancia en México.

Antecedente internacional en Nueva York

Antes de esta hazaña, el atleta ya había destacado a nivel internacional. En 2025, consiguió un récord Guinness al completar la vuelta a la isla de Manhattan, en Nueva York.

En aquella ocasión, recorrió 48.5 kilómetros en un tiempo de 5 horas, 34 minutos y 58 segundos, posicionándose como uno de los exponentes destacados de la natación de resistencia. Ese logro fue resultado de meses de preparación física y mental, fundamentales para enfrentar pruebas de larga duración.

Un impulso para la natación de larga distancia en México

La travesía entre Cozumel y Cancún representa un avance significativo para el deporte nacional. El resultado coloca a México en el panorama internacional de la natación de ultradistancia, una disciplina que exige alto nivel de especialización.

Además del logro personal, la hazaña de David Olvera refuerza la presencia de atletas mexicanos en pruebas de resistencia extrema, donde factores como el clima, el entorno y la preparación juegan un papel determinante.

El registro alcanzado en el Caribe se suma a los antecedentes del nadador y amplía el alcance de este tipo de competencias en el país, con miras a nuevos retos en escenarios internacionales.