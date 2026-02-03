¿Quién es César Araujo? Nuevo mediocampista de Tigres

La directiva felina se mantiene activo en negociaciones con el club de la MLS para concretar el traspaso del jugador procedente del Orlando City

Los Tigres hicieron oficial este lunes la incorporación del mediocampista uruguayo César Araujo como refuerzo para su mediocampo de cara al Clausura 2026.

Aunque aún falta su presentación oficial y la realización de los exámenes médicos, el club felino confirmó la operación a través de sus redes sociales, cerrando una negociación que se había trabajado y sobre la que se había especulado en los últimos días.

🤝🇺🇾 ¡Bienvenida tu garra charrúa a la garra de los Tigres, Araújo! pic.twitter.com/3TbaWvtEGD — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 3, 2026

Quién es César Araújo y cómo juega el mediocampista uruguayo

César Araújo es un mediocampista uruguayo de 24 años que militó en Orlando City desde 2022. Se desempeña como volante central con funciones de recuperación de balón, presión en salida rival y distribución en corto y mediano alcance.

Su participación habitual se ubica en el eje del campo, donde interviene en coberturas, cortes de juego y arranque de jugadas colectivas. También registra presencia en zona ofensiva mediante incorporaciones de segunda línea.

Números de César Araújo en Orlando City y la MLS

Durante su etapa en el futbol de Estados Unidos, Araújo acumuló 116 partidos oficiales con Orlando City. En ese lapso registró 4 goles y 7 asistencias en distintas competencias locales.

Formó parte del plantel que consiguió la U.S. Open Cup 2022, torneo que representa el título colectivo que sumó con la escuadra de Florida. Su ciclo con el club concluyó en noviembre de 2025 luego de no concretarse un nuevo acuerdo contractual.

¿Por qué Araujo tiene tres meses sin jugar en la MLS?

En la temporada más reciente, el mediocampista tuvo participación limitada debido a una lesión en la espalda que redujo su actividad competitiva. Esa condición lo mantuvo fuera de varias convocatorias durante el torneo.

Su último partido oficial se registró el 17 de octubre de 2025. Desde entonces, el jugador continuó con procesos de recuperación y trabajo físico previo a definir su siguiente destino profesional.

El posible refuerzo de Tigres se encuentra en la etapa final de gestión y podría definirse antes del cierre del periodo de transferencias. Para seguir movimientos, altas y bajas del Clausura 2026, conviene revisar reportes actualizados de registros de la Liga MX.