¿Quién es Borja Díaz? Jugador que tiene parecido con Sergio Ramos

Borja Díaz fue captado ante las cámaras en el partido vs el FC Barcelona y las redes sociales estallaron al observarle un gran parecido a Sergio Ramos

El CD Guadalajara de la primera federación (tercera división española) enfrentó al Fútbol Club Barcelona el 16 de diciembre en la ronda de los 32vos de final de la prestigiosa Copa del Rey, el partido fue un encuentro disputado en un principio aunque finalmente el partido terminó con un resultado de 0-2 a favor del conjunto blaugrana, obteniendo su pase hacia la siguiente ronda de la copa.

Un caso curioso y a la vez llamativo sucedió en este mismo encuentro, cuando transcurría el minuto 19 del primer tiempo las cámaras de transmisión del encuentro enfocaron al mediocampista Borja Díaz e inmediatamente el jugador se volvió tendencia en las redes sociales.

¿La Razón? Las personas empezaron a notar un notable parecido del jugador de CD Guadalajara hacia la gran leyenda y ex capitán de la selección española y del Real Madrid, Sergio Ramos.

¿Quién es Borja Díaz?

El jugador de 35 años milita actualmente en el CD Guadalajara de la Primera Federación Española desempeñándose como mediocentro ofensivo aunque en algunas ocasiones también ha jugado como extremo izquierdo y derecho, el estilo de juego de Díaz es multifuncional y al mismo tiempo regenerativo, para crear ocasiones efectivas de gol para su propio equipo.

Actualmente, suma 568 minutos jugados en el torneo del ascenso español y suma un gol, mientras que en la Copa del Rey lleva 3 partidos jugados sin ninguna anotación ni asistencia de manera momentánea.

Díaz debutó en el fútbol profesional en la temporada 2012-13 a sus 22 años con el CF Fuenlabrada de la segunda división "B" (actualmente segunda federación española), registró 1,130 minutos en su primera temporada, sin anotaciones ni asistencias previas, el jugador jugó 4 temporadas con el club fuelanbreño con un rendimiento de 125 partidos, 4 goles y 2 asistencias.

Alta trayectoria en el futbol español

Después de su etapa con el CF Fuelanbrada pasó por otros equipos del futbol profesional y semiprofesional de España, el mediocampista ha pasado por otros 10 equipos, algunos siendo parte de la tercera división y otros siendo parte de la cuarta división española.

Estos son los equipos por los que Borja Díaz ha jugado en su trayectoria como jugador.