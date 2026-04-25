Querétaro vence a Puebla en el último viernes botanero

Puebla cerró su participación del Clausura 2026 con 13 puntos, posicionándose en el lugar 17, producto de tres victorias, cuatro empates y diez derrotas

Lo que comenzó como una noche esperanzadora para el Club Puebla terminó en una nueva desilusión. La Franja cayó 1-2 ante Querétaro en el Estadio Cuauhtémoc, en duelo correspondiente a la última jornada del Clausura 2026, en un partido marcado por una expulsión temprana y decisiones revisadas en el VAR.

El conjunto poblano se despidió de su afición con derrota, mientras que los Gallos Blancos aprovecharon las circunstancias para cerrar el torneo con una remontada como visitantes.

Puebla golpeó primero, pero se complicó el partido

El arranque fue alentador para los locales. Apenas al minuto 10, Bryan Garnica apareció para abrir el marcador tras una jugada que tomó mal parada a la defensa queretana, desatando el entusiasmo en las gradas del Cuauhtémoc.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente pocos minutos después. Al 16’, el propio Garnica fue expulsado tras una acción revisada, dejando a Puebla con un hombre menos durante más de 70 minutos, situación que condicionó el resto del encuentro.

Gallos aprovechó la ventaja y encontró la remontada

Con superioridad numérica, Querétaro comenzó a inclinar la balanza a su favor, aunque le tomó tiempo reflejarlo en el marcador. Fue hasta el segundo tiempo cuando encontró recompensa a su insistencia.

Al 55’, Alí Ávila marcó el empate en una jugada que tuvo que ser revisada por el VAR antes de ser validada, en medio de reclamos por un posible fuera de lugar.

Ya con Puebla replegado y resistiendo como podía, el gol definitivo llegó al 81’, cuando Daniel Parra apareció para firmar el 2-1, nuevamente en una acción que pasó por revisión arbitral antes de confirmarse.

VAR, desgaste y frustración poblana

El uso del VAR fue determinante en el desarrollo del encuentro, ya que ambas anotaciones de Querétaro requirieron revisión antes de subir al marcador, lo que incrementó la tensión dentro y fuera de la cancha.

Para Puebla, el desgaste físico fue evidente con el paso de los minutos. Jugar en desventaja numérica durante gran parte del partido terminó por cobrar factura, limitando su capacidad de reacción tras perder la ventaja inicial.

Al silbatazo final, la frustración se hizo presente en las tribunas con abucheos por parte de la afición, reflejo del complicado torneo que vivió el equipo.

Cierre de torneo para ambos equipos

Con este resultado, Puebla cerró su participación del Clausura 2026 con 13 puntos, posicionándose en el lugar 17, producto de tres victorias, cuatro empates y diez derrotas, quedando lejos de la pelea por la fase final.

Por su parte, Querétaro alcanzó 20 unidades, ubicándose en la posición 11 momentáneamente, firmando un cierre digno tras un torneo irregular, pero mostrando capacidad de reacción en este último compromiso.

Más allá del resultado, el encuentro también marcó el final de una tradición del futbol mexicano, al tratarse del último “viernes botanero” del Clausura 2026, cerrando así una jornada que combinó futbol, polémica y emociones hasta el silbatazo final.